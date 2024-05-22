中正紀念堂轉型 文化部長李遠：不想強迫

文化部長李遠22日首度赴立法院教育及文化委員會做業務報告。(記者林俊良／攝影)

文化部長李遠昨(22)赴立院進行首次業務報告與備詢，有立委關心其對於「中正紀念堂轉型」的看法。他表示，以目前的政治生態，「我不想用很強迫的方式往下做」，但可以透過文學、音樂、電影讓大家慢慢形成共識，讓中正紀念堂不是「敵對的東西」。

本報系聯合報報導，立委林宜瑾昨質詢時質疑，中正紀念堂轉型，到底做還是不做？並建議應該先讓派駐於中正紀念堂堂體的三軍儀隊，移到廣場中的升降旗台，「轉移意義的象徵」。不過李遠表示，這還要跟國防部溝通。

他認為，陳水扁當上總統後，將中正紀念堂降級、撤掉儀隊，將正面牌樓的「大中至正」改成「自由廣場」；前總統馬英九 上任後，又將中正紀念堂升級、再把三軍儀隊恢復，「三軍儀隊像工具一般被大家搬來搬去」。以人道立場來說，三軍儀隊不該「在政權轉換中移來移去」。

李遠也提到，家族中「四個舅舅有三個是白色恐怖」，而李家就在中正紀念堂隔壁，還曾寫過中正紀念堂鴿子的童書。但自己不會以個人理由去面對此一議題。

「中正紀念堂現在和以前已經不一樣了。」李遠表示，「你走到中正紀念堂裡面會看到蔣中正的歷史，常設展有正面也有負面，照片也都變了」。此外，中正紀念堂已公開徵求大眾提案想像中正紀念堂的未來，這個展覽他也看了很多遍。

台北中國時報報導，文化部長李遠上任第3天便站上立法院備詢台，面對國民黨立委詢問，台灣能否完全禁用抖音 一事，他雖指出，這些影片有認知作戰疑慮，且這種快轉、破碎式的呈現，會阻礙人的思考能力，不過也坦言，台灣是自由民主社會，就法令而言很難完全禁止，只能局部限制。

李遠22日首度赴立院進行業務報告並備質詢，藍委萬美玲詢問是否曾使用或看過抖音？李遠回答，沒有，並表示「我很排斥，如果有人傳給我，我也滿討厭的」。他認為，抖音滿明顯是一個認知作戰，它讓我們所有接收抖音的人，缺少耐心看更長的片子，缺少思考。

李遠說，自己曾擔任影視音實驗學校校長，特別有感於現在年輕人看電影的時候必須快轉，幾乎沒有能力從頭看到尾。當我們看的東西都是很短暫的，看的時候幾乎沒有能力組織一個屬於自己的思考，是一件令人憂心的事。

萬美玲則指出，行政院所轄部會明令禁用抖音，但根據統計，台灣人觀看串流影音的偏好度已超越非串流影音，未來3年，對於串流影音偏好度甚至有機會過半。而根據2024年台灣數位趨勢報告指出，抖音的台灣用戶已高達565萬人，普及率更達全台網路使用者的26％，且用戶多是國中以下的少年族群。

萬美玲再問李遠，是否贊成完全禁用抖音？李遠坦言，「滿難的」，只能局部限制。萬美玲直言，李遠有自己的想法也能務實看現狀，「禁止不是解決之道，禁一個可能會再來一個，你永遠沒有辦法完全把它禁掉的」，且如李遠所言「台灣是民主的社會」，很多情況是就算沒有主動下載使用，但透過IG、臉書或朋友轉傳都有可能看到抖音內容。

萬美玲主張，用另一個角度思考，就像比賽是要想著怎麼提升自己以擊敗對手，而不是阻止別人參賽。對此，李遠也說，台灣文化底蘊深厚，應能從文學、動漫、電影中，創作出自己的風格特色，仍然非常有希望。

李遠指出，台灣影視產業困境在於市場太小、頻道太多，國外頻道大舉入侵後，競爭更激烈，台灣無法用很高的預算 製作節目，甚至用原來的預算製作的節目都不見得可以回本，如今力組OTT國家隊壯大自己的內容，希望日後不會完全依賴國外的OTT平台。