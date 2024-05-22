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賴兩岸政策第一槍 男任湖南政協並設籍「失台灣戶籍」

記者陳宥菘／台北23日電
陸委會22日表示，連上銘疑似違法任職中共黨政軍職務並在中國設有戶籍，主管機關依法註銷台灣戶籍，喪失台灣人民身分。（圖／取自中新網）
陸委會22日表示，連上銘疑似違法任職中共黨政軍職務並在中國設有戶籍，主管機關依法註銷台灣戶籍，喪失台灣人民身分。（圖／取自中新網）

甫上任的賴政府在兩岸事務祭出第一招。陸委會22日即宣布，台灣人民連上銘疑似違法任職中共黨政軍職務並在中國設有戶籍，主管機關依法註銷其台灣戶籍，連上銘喪失台灣地區人民身分。另，連上銘還因接受中資介選遭到檢方通緝

陸委會表示，連○銘（經查為連上銘）先生疑似擔任湖南省政協委員，涉及違反兩岸條例第33條規定，刻正由主管機關查處中；其亦涉嫌違反選罷法，接受中共資助介入我國選舉而遭檢方通緝。

陸委會指出，連先生經查證在中國設有戶籍，違反兩岸條例第9條之一規定，主管機關已註銷其台灣戶籍，依法喪失台灣地區人民身分。

陸委會稱，依兩岸條例規定，台灣人民不得在中國設有戶籍或領用中國護照，亦不得擔任中國黨務、軍事、行政等之職務或為成員。

連上銘現任湖南省政協委員、岳陽市湘岳台胞創業服務中心主任。據中國新聞網今年初報導，連上銘當選政協委員後表示，他將更加致力於做好湘台融合發展的「潤滑劑」，並提到對於初來乍到及計畫到中國發展的台灣同胞，他將「用過來人的經驗幫助他們少走彎路」。

陸委會表示，中共長期以零和思維對台打壓，其政治體制、社會環境更與台灣及一般文明國家所認知的普世標準有很大的差異，台人赴陸就業生活及從事兩岸交流活動應注意遵守法令規定，以免誤蹈中共統戰陷阱，擔任可能危害我國家安全或利益之職務，不慎觸法而損及自身權益。

中共 通緝 就業

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