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胡錫進：解放軍有充裕力量封鎖台灣空域和周圍海域

大陸中心／即時報導
賴清德以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，發表就職演說。(記者余承翰/攝影)
賴清德以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，發表就職演說。(記者余承翰/攝影)

在大陸針對賴清德總統520就職演說展開密集「文攻」後，環球時報前總編輯胡錫進也發文威脅，隨著賴當局的挑釁增加，大陸的軍機軍艦可能更加貼近台灣島。文章並稱，「一旦進一步攤牌，解放軍還有充裕的力量封鎖台灣的空域和周圍海域」。

胡錫進22日在其微信公眾號發表題為「初上台，賴清德很是不知天高地厚」的文章指出，他讀了賴總統520講話全文，結論是：「賴清德是帶著進一步推動台獨的囂張氣焰，帶著倚武謀獨、倚美自重的狂妄算計上台的，他想玩得比蔡英文更猛更險，把『兩國論』搞得更直白，動用各種招數將台灣方方面面『去中國化』」。

胡錫進表示，「我想告訴台灣民眾，賴清德當局每升級一次挑釁，都會把台海朝著更嚴重的軍事和政治緊張推進一步，賴清德當局的行動一定會招來大陸對他們的教訓和反制」。

文章並要求台灣內部要有力量能夠阻止民進黨當局「胡來」、「要有所作為」。「台灣力量阻止不了的，那麼就由大陸的人民解放軍出手來辦」。

胡錫進警告，「一旦台海被賴清德當局搞得地動山搖，突破了投資所需局勢確定性的臨界點，那麼台灣的持續繁榮將無從談起，賴清德所許諾、吹噓的各種發展前景將被他和民進黨當局毀掉」、「為了和平，島內民眾需要協助大陸方面給賴清德立規矩」。

賴清德 解放軍 民進黨

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