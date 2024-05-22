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imec執行長：台積電海外生產 提供誘因很重要

中央社安特衛普22日專電
Imec執行長范登霍夫在21日接受媒體聯訪，強調晶片製造據點需分散以降低風險，但仍須與理念相近國家合作，因為世界已改變，imec也大幅降低中國夥伴關係。中央社
Imec執行長范登霍夫在21日接受媒體聯訪，強調晶片製造據點需分散以降低風險，但仍須與理念相近國家合作，因為世界已改變，imec也大幅降低中國夥伴關係。中央社

與全球各大半導體廠合作的比利時微電子研究中心（imec）執行長范登霍夫在媒體聯訪時指出，台積電需分散設廠以降低生產太集中的風險，但因成本效益問題，海外提供誘因變得重要。

Imec聚焦在半導體科技最前端的研發創新，包括台積電、聯電、聯發科，以及韓國三星、美國英特爾（Intel）等全球重要半導體業者，都是它的客戶。它也是歐洲聯盟（EU）推動晶片自主的要角。

范登霍夫（Luc Van den hove）是在21、22日imec舉辦年度世界技術論壇（ITF World）期間接受中央社等國際媒體採訪。

他表示，在歐盟晶片法（European Chips Act）架構下，imec獲得歐盟執行委員會（European Commission）和比利時法蘭德斯（Flanders）區政府注資共25億歐元（約27億美元），將聚焦研發超越2奈米的系統單晶片。

對於晶片法可能產生的排外效應，范登霍夫強調半導體是全球性的產業，必須以合作至上。他也說各國晶片法都想要確保能安全取得先進製造產能，因此重要的是投資在不同生產地點。

他認為全球9成先進晶片集中在台積電的台灣廠生產，對全球風險太高，因此有必要分散。有記者問他在歐洲生產成本太高，對台積電有何經濟效益。他坦言勞工等成本在歐洲貴很多，因此政策上提供誘因以平衡多出來的成本就變得重要。

不過他也說晶圓廠高度自動化，勞工只是成本結構的一部分，不應過度看重這一點。

中央社記者問他imec近期大幅降低與中國的合作關係，是否正在進行對中國「去風險化」（de-risking）的策略，也有其他記者問到流失中國客戶的影響。

范登霍夫答覆：「世界正在改變，我們在新的均衡狀態中，變得非常非常難以與所有人合作，因此我們與美國、歐洲、台灣、韓國和日本企業有很強的夥伴關係。」

至於與中國客戶減少合作，他強調為了因應美國的先進科技對中國出口管制政策，所以imec大大降低與中國的夥伴關係，尤其在先進科技上不可能再與中國合作，只保留非常舊的技術領域合作，且基本上將不再更新那些合作的合約。

此外，中國正在大幅提高傳統晶片的產能，歐盟執委會已表示將對此進行瞭解。范登霍夫表示，傳統晶片需求仍大，中國大量擴張生產，對歐洲而言當然有增加對中國晶片依賴的風險，因此這個議題非常值得關注。

晶片 台積電 歐盟

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