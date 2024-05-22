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賴清德展開黨主席新任期 宣布林右昌任民進黨秘書長

記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德宣布，黨秘書長將由內政部前部長林右昌接任。圖／本報系資料照片
民進黨主席賴清德宣布，黨秘書長將由內政部前部長林右昌接任。圖／本報系資料照片

台灣總統賴清德今天在民進黨中執會，宣示就職民進黨主席，展開新任期。賴清德表示，黨秘書長由內政部前部長林右昌接任，將在6月5日上任，副秘書長由楊懿珊、何博文、翁世豪留任、政策會執行長由王義川留任，在林右昌秘書長上任前，仍由副秘書長楊懿珊代理，推動黨務運作。

依民主進步黨黨章規定，賴清德總統於520就任總統後，自其就任之日起，賴清德今天在監交人仲裁會主委廖福特見證下完成宣誓就職。

賴清德指出，前天他已經宣誓就職總統，並在就職演說時宣示要打造民主、和平、繁榮的新台灣，在全球地緣政治面臨挑戰的時代，要強調自由民主的台灣，是國際社會中負責任的區域夥伴，未來會扮演和平的舵手，秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀，打造自由、開放與繁榮的印太區域。

賴清德表示，林右昌先前任職內政部長時，積極改革內政，推動現代化的革新行政措施，並推動許多政務，頗受好評。他也擔任過民進黨副秘書長、代理主席、基隆市市長等職位，擁有中央地方經驗，經歷豐富，相信在林右昌的帶領之下，民進黨可以更迅速地反映時事與民意，也能強化與地方的連結、深化與中央各部會的溝通協調，進一步協助新政府推動政策。

賴清德 民進黨 內政部

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