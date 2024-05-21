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特勤禮遇結束 馬英九改搭中古台產車、「中興警衛組」解編

記者曾學仁／台北22日電
前總統馬英九(左)21日搭台產中古Honda休旅車，出席中國文化大學舉辦「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」研討會。(記者曾學仁／攝影)
前總統馬英九(左)21日搭台產中古Honda休旅車，出席中國文化大學舉辦「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」研討會。(記者曾學仁／攝影)

前總統馬英九特勤禮遇結束，21日早上前往文化大學出席「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」研討會，兩輛車抵達會場，第一輛是馬英九基金會租用不到台幣80萬元(約2萬4806美元)的台產中古Honda休旅車，第二輛是百萬進口轎車Audi，守候的攝影記者準備拍從第二輛車出來的人，結果發現馬英九搭的是第一輛Honda，從Audi出來的是警政署派遣執行安全維護的員警，媒體一時之間愣住。

馬英九卸任後，依規定享有的8年特勤禮遇，20日起正式結束，「中興警衛組」正式解編。後續的警衛安全任務，轉由內政部警政署派遣執行。

依據「卸任總統副總統禮遇條例」規定，卸任總統享有5項禮遇措施，包括邀請參加國家大典、每月台幣25萬元禮遇金並隨同公教人員待遇調整、每年提供行政事務費用、保健醫療、供應安全護衛8至12名，必要時得加派等禮遇。除受邀參加國家大典外，其餘4款禮遇的有效期間與其任職期間相同，未滿一年者以一年計。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，前總統蔡英文政府曾善意提醒馬辦申請隨扈，並指示警政署給予至少8個名額，經與警政署溝通，確認8人的維安編制，並採輪班制，接下來馬英九出席公開場合，會有4名員警隨行保護。

馬英九日前赴醫院體檢時，遇媒體跟拍，馬辦憂心卸任禮遇屆滿後馬的人身安全。蕭旭岑表示，希望賴清德總統不要坐視、縱容民進黨政客煽動支持者情緒，甚至暗中鼓動側翼攻擊馬英九，絕對要避免發生憾事。

馬英九 Honda 賴清德

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