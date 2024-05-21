綠嚴厲譴責韓國瑜周萬來 未遵守程序正義

台立法院長韓國瑜（右）3月時主持立法院會施政總質詢。左為立法院祕書長周萬來。中央社

台立法院昨天繼續處理國會職權法案相關修法，民進黨 立法院黨團幹事長吳思瑤會後受訪表示，立法院會重蹈17日議事處理覆轍，甚至變本加厲，嚴厲譴責立法院長韓國瑜 和立法院秘書長周萬來，未能遵守程序正義及議事公正。

立法院會21日處理攸關國會職權的立法院職權行使法部分條文修正草案，加班開會至深夜11時46分，歷經14.5小時的表決大戰，二讀表決通過共21條條文，及1個章名「調查權之行使」，24日的院會將續審國會職權修正相關法案。

吳思瑤在韓國瑜宣布散會後受訪表示，藍白立委聯手提出的國會擴權法案，前前後後又臨時喬出來的條文，以臨時撤案或併案轉支持民進黨提案等方式，造成條文非常錯亂，很多文字處理非常粗糙。

她指出，原本藍白急切地要在17日院會，併案包裹表決通過3個國會擴權法案，民進黨團在17日及21日，成功利用議事規則所賦予的議事程序權利，成功拖延並阻卻藍白想要加速通過國會擴權法案的企圖及詭計。

吳思瑤說，議事攻防策略上，民進黨團在破壞藍白詭計和意圖的同時，也要向韓國瑜及周萬來表達抗議和遺憾。

她指出，韓國瑜對17日院會的失靈、失序，沒有表示意見，或就議事處理有更加正向精進，反而變本加厲，程序依舊不正義，主持議事依舊不公；韓國瑜與周萬來無視於她的提案，包括從散會動議、清點人數、重複表決等，民進黨團要予以嚴厲譴責。

媒體提及，藍白黨團幹部在院會結束後，不接受訪問，是否因為懼怕場外群眾。吳思瑤表示，她不評論其他政黨用什麼心態面對人民強大的力量，無論是民眾黨團總召黃國昌及國民黨 立委，用睥睨及訕笑方式面對人民，反而催出更多的公民朋友到場。

吳思瑤指出，藍白立委沒有展現出一位國會議員，面對議案審查該有的專業度和嚴謹度，她為民進黨團成員表達由衷的謝意和敬意，也感謝場外的公民朋友，「有大家陪伴我們真好」，民進黨是滿心歡喜擁抱人民，與人民站在一起。