賴政府兩岸關係 學者：「戰略互疑」恐成未來四年主軸
政大國關中心21日上午舉辦「520後兩岸關係與區域安全展望」座談會，針對賴清德總統520就職演說後的兩岸情勢進行研判。政大東亞所特聘教授王信賢在會上表示，兩岸沒有互信、認知落差、目標不同所造成的「戰略互疑」，可能是兩岸關係未來四年的主軸。
520前夕，有國安人士透露就職演說內容會向中方釋出善意，但演說後，中方解讀認為內容「偏硬」，感覺有落差。王信賢表示，這顯示雙方沒有互信，認知存有極大落差，像是使用不同邏輯，或在不同平行時空在對話，問題非常嚴重。
他提到，有可能前總統陳水扁、蔡英文前二次釋出的善意吃了閉門羹，又要面對黨內壓力，賴乾脆不提善意。而對北京來說，基本上也無法從賴的就職演說中找到善意。相比中共先前對陳水扁「聽其言、觀其行」、對蔡英文回以「未完成的答卷」，仍有彈性，中方已將賴定性為「務實的台獨工作者」，轉圜空間小。
事實上，賴總統昨天提到的「中華民國、中華人民共和國互不隸屬」、「正視中華民國存在的事實」等論述，前總統蔡英文也提過，王信賢點出其中差別。
他說，蔡英文講的時候是漸進式的，從「對岸」、「北京」，才慢慢講到「中國」，但賴總統昨天的演說是「一步到位」。此外，蔡英文提到「兩岸互不隸屬」，是包裝在「四個堅持」裡的第二點，具有「戰略模糊」意味，但賴總統昨天挑出這點進行闡述，北京因此才認定賴比前任「更獨」。
北京回應賴就職演說的層級包含中國國台辦發言人陳斌華，以及「副國級」的中央政治局委員、中國外長王毅，接著文攻陸續出來。王信賢認為，對台施壓政策會持續，北京各部委手中工具箱已在清點，武嚇難以避免，文攻一定持續，相關經濟制裁會出來。另外，法理鬥爭也是工具箱內重要的一項，當賴詮釋中華民國憲法、國籍法，中國可能也以「法」反制。
另外，政大國關中心主任寇健文提到，美國總統大選將影響兩岸關係走向，對於北京來說，拜登當選後的可預期性較高。
王信賢則形容，美中戰略競爭是一個長期結構性的「long game」，當中包含俄烏、以巴、伊朗、南海、台灣、朝鮮半島核武等多因素，這個階段台灣問題還排在美中之間非常前列，但需留意次序是否發生變化。
寇健文補充表示，台灣要擔心美國未來5至10年會不會出現「承諾疲乏」。美國的承諾可能因國際或美國國內情勢，沒有辦法同時實現這麼多承諾，因而出現優先順序的變化。由於台灣過去幾十年軍事、經濟非常依賴美國，將對台灣造成很大的影響。
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