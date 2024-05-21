美國會跨黨派議員賀520就職 台外交部：續推台美合作

展現美國國會兩院對台灣民主成就的跨黨派強勁支持，未來將持續與美國攜手推動台美各領域合作，捍衛印太區域和平、穩定與繁榮。(路透)

美國聯邦眾議院 議長與民主黨 領袖，以及參眾兩院跨黨派議員祝賀台灣總統副總統宣誓就職，台外交部表示，此展現美國國會兩院對台灣民主成就的跨黨派強勁支持，未來將持續與美國攜手推動台美各領域合作，捍衛印太區域和平、穩定與繁榮。

台外交部發布新聞稿表示，第16任總統及副總統20日宣誓就職，美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）、民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）、榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）等領袖，兩院「外交」委員會及眾院 「中國」特別委員會等關鍵領導階層，「國會台灣連線」共同主席以及兩院重量級議員，陸續以賀函、聲明或社群媒體推文等方式祝賀，展現美國國會兩院對台灣民主成就的跨黨派強勁支持。

台外交部指出，感謝美國行政部門及國會，均在新任總統賴清德就職後第一時間發布支持聲明，以及美國國會兩黨領袖等友台議員，長期以來堅定力挺台美關係與台灣的民主進程。

台外交部強調，將在台美堅若磐石的穩固基礎上，持續與美國攜手推動台美間各領域的合作，捍衛印太區域的和平、穩定與繁榮。