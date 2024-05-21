台中捷運男持刀砍人釀3傷 犯嫌20歲送醫 疑情緒不穩

台中捷運今天上午傳出有乘客在車廂內持刀攻擊案件。圖／摘自黑色豪門企業

台中捷運 在今天上午11時許行經西屯區文心路附近時，傳出有男子持刀攻擊案件，畫面被傳上LINE 社群「黑色豪門企業」，其中持刀的男子戴口罩 、身穿褐色外套，攻擊一名長髮男子，被攻擊男子臉部有流血，涉案男子被同車廂人員制伏，警方已到場了解狀況，消防局表示，有3名傷者送醫，其中一名傷者是17歲少年，警方查出，涉案的洪姓男子年僅20歲，疑突然情緒不穩，拿出菜刀攻擊民眾，已被送醫，詳細的犯案動機，仍待釐清。

經查，涉案的洪姓男子（20歲）在今天上午11時許在台中捷運水安宮站上車，在捷運行駛近市府站時，洪男疑突然情緒失控，拿出菜刀攻擊列車民眾，後來有熱心民眾上前制伏，警方接獲報案後立即趕往現場，洪男已躺在車廂內，遭站務人員及乘客壓制，洪有受傷，已被送醫治療，詳細犯案動機，仍待釐清。

台中市消防局表示，今天上午11時17分接獲台中捷運行控中心致電，捷運市政府站有民眾受傷，需救護車前往協助，派遣黎明91、黎明92及專責91前往。

經回報，黎明分隊載運兩名傷者，一名年約17歲傷者，胸口、肩膀及手臂2處撕裂傷，另一名年約27歲傷者，臉頰15公分撕裂傷，另外還有一名年約20歲男傷者，由專責救護隊送醫，右手有多處割傷，都送往林新醫院救治。

經查，鄭捷在2014年犯下的台北捷運隨機殺人事件，當時造成4死24傷，案發日期也是5月21日，與此案有巧合，是否與涉案歹徒的犯案動機有關，目前正由檢警後續釐清。

台中地檢署表示，此案正在等候轄區警方回報現場狀況，後續將由檢察官指揮偵辦。

台中市議員施志昌案發時正在質詢，市長盧秀燕回應，現在正在處理中。