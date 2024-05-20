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唯一藍委謝衣鳯出席520 朱立倫：沒有禁止或杯葛

記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫出席群賢戰鬥營結業式。(記者邱德祥／攝影)
國民黨主席朱立倫出席群賢戰鬥營結業式。(記者邱德祥／攝影)

國民黨立委謝衣鳯現身就職典禮，引發關注。多位國民黨立委今天對於謝衣鳯現身520就職典禮反應不一，國民黨立委王鴻薇說，感到詫異、非常驚訝，「有被背叛的感覺」。國民黨主席朱立倫表示，黨中央立場是不參加，對於個別委員或縣市長出席，黨中央都表示尊重。

影片來源：聯合新聞網

朱立倫今天缺席520就職典禮，他在今晚出席群賢戰鬥營結業式前受訪強調，對於這一次的520，國民黨表達了祝福，黨中央的立場是不參加，但是並沒有禁止，也沒有杯葛，所以對於個別委員或者是縣市長出席，國民黨都表示尊重。

此外，賴清德總統演說中提及「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，被朱立倫質疑是將兩國論檯面化。民進黨立法院黨團今批評，國民黨敢站出來說互不隸屬的主張不對？

國民黨發言人楊智伃反擊，請民進黨立委莊瑞雄回家看憲法，民進黨動輒批評在野黨毀憲亂政，提到國家定位，卻不願意依循憲法條文，只會吃憲法自助餐。

楊智伃表示，國民黨的國家認同，從來沒有變過，就是依照中華民國憲法及其增修條文的相關規定，國民黨堅持兩岸互不承認主權，互不否認治權。民進黨刻意挑起兩國論爭端，既違背憲法，也無助於兩岸關係，如今絲毫不感覺錯誤，恐怕就是錯誤之所在。

國民黨 民進黨 中華民國

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