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柯建銘：韓國瑜一句「休息協商」按程序 就能救台灣

中央社台北19日電
民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）。（中央社）
民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）。（中央社）

台灣立法院朝野17日處理國會職權修法爆發激烈衝突，民進黨團總召柯建銘今天說，21日院會只要韓國瑜講一句話「休息協商」，後面再講「沒有協商部分展開朝野協商」，依程序走，就能一秒鐘救台灣；他也願為先前不敬之言，鄭重道歉。

立法院院會17日審查國會職權修法相關草案，朝野爆發激烈衝突。民進黨黨團總召柯建銘昨天偕黨團幹部召開記者會，抨擊韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌聯手賣台；遭推下主席台受傷的民進黨立委沈伯洋，也譴責部分國民黨立委不顧別人死活。

不過，柯建銘今天透過臉書表示，有句話說，「一言興邦，一言亂邦」，立法院21日的院會就在韓國瑜一念之間，民進黨團不是怕表決輸，也不是說仗勢要釋憲，只要求依立法院職權行使法和程序正義，要協商有討論、結論，才表決，這麼簡單。

柯建銘表示，國會五法修正以來，立法院沒有一位院長敢不依立法院職權行使法協商，過去30年來也不曾發生沒有協商、沒有討論就直接表決；這法案一路走來很清楚，在委員會拒審民進黨團法案，藍白法案一天強出委員會，沒有逐條討論、朝野協商，一個月到就要表決，這是最痛心的地方。

柯建銘指出，表決輸贏本來就數人頭，充分討論要有協商程序，這一切都很清楚，現在給韓國瑜最後的呼籲，一念之間要救台灣還是要摧毀台灣，想成為公平的院長，還是要成為歷史罪人，選擇挽救民主就該議事中立，議事中立的話，沒有依職權行使法和程序正義，何來行使中立．

柯建銘表示，韓國瑜只要講一句話「休息協商」，後面再講，「沒有協商部分展開朝野協商」，依照程序走，就能一秒鐘救台灣。

柯建銘表示，請韓國瑜懸崖勒馬，假設可以這樣做，他會對於17日在院會，對韓國瑜所有不禮貌的攻擊、嚴厲指控鄭重道歉，「我們共同挽救台灣」。

韓國瑜 民進黨 國民黨

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