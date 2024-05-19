賴清德上任後的兩岸關係 趙春山：盼務實釋出更多善意

淡江大學榮譽教授趙春山（中）、媒體人白德華（右）在前立委李貴敏主持的網路節目「敏銳新觀點」。圖／敏銳新觀點提供

台灣準總統賴清德 20日上任，就職演說的內容備受關注。淡江大學榮譽教授趙春山今天說，在內、外環境影響下，520演說不太可能有意外，也不會有挑釁字眼。但他呼籲，希望新政府能摸著石頭過河，因時因地制宜，保持彈性，釋出多一點善意，從交流面切入；更希望賴清德能務實，看清時勢，讓兩岸外弛內張的現狀趨緩。

新政府目前內定由行政院副院長鄭文燦、海基會副董事長邱垂正分別出掌海基會與陸委會。趙春山在前立委李貴敏主持的網路節目「敏銳新觀點」表示，鄭文燦和邱垂正，一個人緣好，一個是學者，做為執行者非常適合，問題出在決策者上；以目前環境來看，不會有太大的期待，也就不會受到太大傷害。

趙春山表示，台灣老百姓大多希望維持現狀，賴清德也說過要維持現狀，至少要維持這八年來沒有戰爭的現況。雙方要有互信才能對話，這繫於賴清德的一念之間。

趙春山認為，中國目前對賴清德並沒有期待，先後接待前總統馬英九 和國民黨團總召傅崐萁，對岸強調的都是交流。「從哪裡跌倒，就從哪裡爬起來，」要從恢復中斷8年的交流開始，增加雙方來往，難免觸及一些敏感的東西，雙方會想辦法解決問題，在這過程中，也會慢慢培養出互信。

他認為，新政府對兩岸釋出的善意，主要也會體現在交流中，譬如對觀光 客，對中國學生赴台的問題。至於在兩岸關係的大的定位問題上面，牽涉的範圍非常廣，要改變並不那麼簡單，希望賴清德能更務實一點，看清時勢，釋出多一點的善意，很多事情更要先做才行。

兩岸資深媒體人白德華分析，就職演說的重點仍在能否表達善意讓北京能接受。他指出，北京其實很了解賴清德歷來關於兩岸的談話，包括當選感言也提到了兩岸應該要以對話代替對抗，以交流代替圍堵，但從北京立場來看，問題可能是在觀察到底能不能提到兩岸同屬一個國家、一個民族。

白德華認為，北京這半年來標準一直在降，已降到快沒有辦法往下的底線；今年三月，習近平提到和平統一的方式未變，到了四月，馬習二會提到兩岸只要認同一個國家、一個民族，沒有什麼是不能解決。顯示對岸已從統獨對抗，慢慢轉移到國族認同，但問題就是賴總統這段時間能否展現他的善意。