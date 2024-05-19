海外中國民運人士連署 祝賀賴清德蕭美琴520就職

賴清德(左)與蕭美琴。(記者許正宏／攝影)

台灣準正副總統賴清德 、蕭美琴將於5月20日就職，包括王丹 及吾爾開希等逾20名海外中國民運人士連署致信祝賀，盼新政府能夠支持中國民主進步力量，支持建立憲政民主中國的努力。

王丹今天在臉書發文，祝賀賴清德、蕭美琴將就任中華民國 第16任總統、副總統。

文章指，致力於中國民主化和政治進步的人士認為台灣發展處在轉型關頭，需要有理想、有擔當、有進取心的政治領導人，推進台灣民主進步變革和普惠民生的經濟增長，維護台灣的尊嚴和安全。相信賴清德、蕭美琴有意願有能力成為這樣的領導人。

文章提到，當今世界技術革命引發的經濟、社會和文化變革，對人類提出巨大的挑戰，自由民主與專制威權的對抗陣營正在浮現。台灣不僅在自由民主陣營對抗專制威權浪潮的最前沿，而且台灣經驗正逐步被接受為成功的典範。期待賴清德、蕭美琴會以理想和信念，繼續發揚光大台灣在人類命運的重大危機衝突中這一舉足輕重的角色。

此外，連署的民運人士也期盼賴清德，蕭美琴和新執政團隊能夠支持中國民主進步力量，支持建立憲政民主中國的努力，讓中國人民享有現代文明的人權的同時，讓台灣和自由世界有長治久安的和平，「祝賀您們，也祝福台灣」。

連署人包括王丹、王軍濤、美國漢學家林培瑞（Perry Link）、吾爾開希、王超華、張伯笠、胡平、嚴家祺、廖亦武、鄭旭光、方政、呂京花、陳立群、康正果、陳維明、李恆青、馮崇義、趙昕、王安娜、吳祚來、金岩、鄭存柱、關堯、界立建、趙常青、耿冠軍、楊曉、唐愷。