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任期最後一天 蔡英文：謝謝人民將對台灣的改變託付給我

記者周佑政／台北即時報導
蔡英文透過臉書表示，她曾經說過，她的任期會留在520，「但我們的國家要繼續前進」。如果要留下一句話給台灣，她會說，她希望台灣是團結的台灣。(圖／取自蔡英文臉書)
蔡英文透過臉書表示，她曾經說過，她的任期會留在520，「但我們的國家要繼續前進」。如果要留下一句話給台灣，她會說，她希望台灣是團結的台灣。(圖／取自蔡英文臉書)

今天是台灣總統蔡英文任期最後一天，蔡英文晚間表示，她曾經說過，她的任期會留在520，「但我們的國家要繼續前進」。如果要留下一句話給台灣，她會說，她希望台灣是團結的台灣。「我們要對自己有信心，只要是對國家好的事情，在我們通力合作下，一定可以完成」。

蔡英文透過臉書表示，今天是她最後一天在總統府上班。最近她有很多行程，都是最後一次，她也遇到很多朋友，把握機會跟她合照。拍完照，他們通常會說一句「謝謝總統」，「其實，最應該說謝謝的人，是我」。

蔡英文說，謝謝台灣人民，在8年前給她機會，將對台灣的改變和期待託付給她，她也懷抱著改革的信念，走進了總統府。她還記得，她在8年前的就職典禮上說，她會讓大家看到這個國家的改變。因此，「我們召開原轉會、成立促轉會，為台灣的歷史正義及轉型正義努力，展現台灣的民主價值」。

蔡英文說，「我們也推動產業升級、穩定經濟、建設台灣，提升了國家的競爭力，讓台灣在全球經濟和繁榮中扮演關鍵角色，更為我們的下一代，打下了堅實的發展基礎」。還有婚姻平權年金改革、國防改革、國防自主、能源轉型，雖然過程中有許多挑戰和考驗，但在讓國家更好的信念下，「我們都見證了台灣的進步和改變」。

「謝謝大家，和我一起為台灣創造了許多第一次，」蔡英文說，讓自由民主、公平正義、尊重包容，都扎根在這塊土地上，為台灣寫下歷史，也促進了國家的整體發展。

蔡英文說，「我曾經說過，我的任期會留在520，但我們的國家要繼續前進。如果要留下一句話給台灣，我會說，我希望台灣是團結的台灣。

我們要對自己有信心，只要是對國家好的事情，在我們通力合作下，一定可以完成。過去8年是如此，我相信，未來的日子也會是如此。」

蔡英文表示，再次感謝每一位台灣人民，未來，她會繼續在不同的崗位上，和大家、和台灣並肩前行。

蔡英文 平權 年金改革

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