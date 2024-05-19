接見美訪團 韓國瑜以好萊塢卡司 比喻台美國會聯誼會

台立法院長韓國瑜(中)率各黨立委接見美國訪賓團。(記者張睿廷／攝影)

台灣準總統賴清德明天就職，美國訪賓團近期抵台，今至立法院拜會立法院長韓國瑜 等人。韓國瑜致詞時表示，多國媒體近日皆有報導台灣立法院17日發生的肢體衝突事件，現在三黨立委都坐在這裡，中午也一起接待日本訪團，三黨對外都是一致的，內部如何爭吵沒關係，但對國防外交都是一致，以國家利益為首要優先。

此次美方特使團由前白宮國家經濟會議總監迪斯及前副國務卿阿米塔吉共同率團，成員包括美國在台協會（AIT ）前理事主席卜睿哲及AIT主席羅森柏格等人，AIT台北辦事處處長孫曉雅也陪同。

韓國瑜提到，立法院第11屆台美國會議員聯誼會，有跨黨派72名立委參加，卡司是最強大的，他看好萊塢電影，一定先看卡司，自己看過「法櫃奇兵」以後，只要是哈里遜福特的電影一定看，立法院最強的卡司，都在台美聯誼會裡面，代表台灣對美方的重視。美方人員見此話，皆露出笑容。

韓國瑜接著指出，大家知道立法院近期發生衝突，並提到在場的民進黨立委莊瑞雄，「莊委員前兩天生龍活虎，今天走路有點困難，都是立法院衝突的後遺症」；台灣民主走到這一步不容易，他們堅信民主本身就有綜合各方意見，透過辯論及理性溝通的過程，達到自我治療、成長及發展的方向與目標，希望大家對台灣民主能具信心。

迪斯則表示，此次美方訪團成員許多都是台灣常客，代表台美關係淵源悠久，明將見證新任總統及副總統就職典禮，這是台灣對全好世界傳達強烈訊息，台灣民主的力量、和平轉移政權的過程。他代表美國人民及拜登 總統，表達美台之間的承諾是扎根在共同的民主價值，美國願意與立法院在重要的議題攜手合作，包括國防安全、和平穩定及兩岸議題等。