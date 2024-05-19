鄭文燦促成兩岸春暖花開？學者：賴清德要先洗白台獨招牌

兩岸能否春暖花開？學者趙春山指出，準總統賴清德（左）安排準海基會董事長鄭文燦（右），有釋出想與對岸打交道的味道。（本報系資料照片）

準總統賴清德 520上任，雙城論壇仍是目前兩岸唯一的官方交流管道。淡江大學榮譽教授趙春山認為，準海基會董事長鄭文燦與歷次董事長不太一樣，擺在那個位置，似乎釋出賴想與對岸打交道的味道；他建議，賴上任後，首先要讓中國不要再有「務實的台獨工作者」印象，要將台獨的招牌丟掉或洗白。

鄭文燦日前表示，兩岸能否「春暖花開」要看雙方互動的結果，善意互動、對等互惠，這是基本前提，讓兩岸關係能夠朝向更和平、更穩定、更對等、更互惠，也是大家共同的期待。

對於520後的兩岸互動，趙春山指出兩個觀察重點：第一要先看賴清德520就職演說的內容；第二個關鍵是中國如何看賴清德520演說，對岸常說「聽其言、觀其行」，包括觀光 、中生來台、民間交流等，賴是否有釋出比較善意的訊息。

「賴清德在兩岸方面自主的空間，一定比蔡英文 總統更小。」趙春山指出，因蔡英文過去從來沒有說過自己是「務實的台獨工作者」，賴上任後，首先要讓中國不要再有這個印象，要將台獨的招牌丟掉或洗白，但不接受九二共識下，民共黨對黨對談是絕對不可能。

他指出，520之後會有一段時間，兩岸需要磨合一下，尤其過去8年都沒有來往，賴清德在兩岸這一塊還有很多困難；現在是朝小野大，涉及兩岸問題會有更多不同意見，裡面都還是有相當多變數。

至於美國的態度？趙春山說，美國在交流這一部分比較不會在乎，但若進一步升高到兩岸要談判、要對話，美國就會表現態度。

趙也說，過去兩岸交流，海基會就是扮演一個白手套的角色，從過去馬政府，就是海基會、海協會先交流，再升高到兩岸事務部門交流；再到才是兩岸領導人的交流，一開始兩岸交流一定是從海基會這個層次。所以由鄭文燦擔任海基會董事長，某種程度也釋出想跟中國打交道的人事。

他表示，尤其過去鄭文燦擔任桃園市長任內成立中國事務委員會，看出鄭對兩岸事務、交流很有興趣。至於陸委會主委邱垂正有實務經驗，也是長期培養的人才、有實務經驗，對中國有相當了解，安排這些人事，當然也應該是希望有機會在520後兩岸有一些互動，但最後還是要看賴清德的意向。