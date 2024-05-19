我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱

鄭文燦促成兩岸春暖花開？學者：賴清德要先洗白台獨招牌

記者林麗玉／台北即時報導
兩岸能否春暖花開？學者趙春山指出，準總統賴清德（左）安排準海基會董事長鄭文燦（右），有釋出想與對岸打交道的味道。（本報系資料照片）
兩岸能否春暖花開？學者趙春山指出，準總統賴清德（左）安排準海基會董事長鄭文燦（右），有釋出想與對岸打交道的味道。（本報系資料照片）

準總統賴清德520上任，雙城論壇仍是目前兩岸唯一的官方交流管道。淡江大學榮譽教授趙春山認為，準海基會董事長鄭文燦與歷次董事長不太一樣，擺在那個位置，似乎釋出賴想與對岸打交道的味道；他建議，賴上任後，首先要讓中國不要再有「務實的台獨工作者」印象，要將台獨的招牌丟掉或洗白。

鄭文燦日前表示，兩岸能否「春暖花開」要看雙方互動的結果，善意互動、對等互惠，這是基本前提，讓兩岸關係能夠朝向更和平、更穩定、更對等、更互惠，也是大家共同的期待。

對於520後的兩岸互動，趙春山指出兩個觀察重點：第一要先看賴清德520就職演說的內容；第二個關鍵是中國如何看賴清德520演說，對岸常說「聽其言、觀其行」，包括觀光、中生來台、民間交流等，賴是否有釋出比較善意的訊息。

「賴清德在兩岸方面自主的空間，一定比蔡英文總統更小。」趙春山指出，因蔡英文過去從來沒有說過自己是「務實的台獨工作者」，賴上任後，首先要讓中國不要再有這個印象，要將台獨的招牌丟掉或洗白，但不接受九二共識下，民共黨對黨對談是絕對不可能。

他指出，520之後會有一段時間，兩岸需要磨合一下，尤其過去8年都沒有來往，賴清德在兩岸這一塊還有很多困難；現在是朝小野大，涉及兩岸問題會有更多不同意見，裡面都還是有相當多變數。

至於美國的態度？趙春山說，美國在交流這一部分比較不會在乎，但若進一步升高到兩岸要談判、要對話，美國就會表現態度。

趙也說，過去兩岸交流，海基會就是扮演一個白手套的角色，從過去馬政府，就是海基會、海協會先交流，再升高到兩岸事務部門交流；再到才是兩岸領導人的交流，一開始兩岸交流一定是從海基會這個層次。所以由鄭文燦擔任海基會董事長，某種程度也釋出想跟中國打交道的人事。

他表示，尤其過去鄭文燦擔任桃園市長任內成立中國事務委員會，看出鄭對兩岸事務、交流很有興趣。至於陸委會主委邱垂正有實務經驗，也是長期培養的人才、有實務經驗，對中國有相當了解，安排這些人事，當然也應該是希望有機會在520後兩岸有一些互動，但最後還是要看賴清德的意向。

賴清德 蔡英文 觀光

上一則

520將卸任…藍委：蔡英文故意點3把火要賴清德收拾

延伸閱讀

520將卸任…藍委：蔡英文故意點3把火要賴清德收拾

520將卸任…藍委：蔡英文故意點3把火要賴清德收拾
賴清德就職在即 路透：將承諾維持現狀穩定兩岸關係

賴清德就職在即 路透：將承諾維持現狀穩定兩岸關係
賴清德就職典禮 瓜地馬拉、海地非元首出席

賴清德就職典禮 瓜地馬拉、海地非元首出席
總統府歡送會 賴清德：兩岸和平未完成 新政府接手

總統府歡送會 賴清德：兩岸和平未完成 新政府接手

熱門新聞

家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56
圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00

超人氣

更多 >
不計較又有風度 「4星座」容易在職場一飛沖天

不計較又有風度 「4星座」容易在職場一飛沖天
曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭
跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕

跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕
華女機上酒醉吵鬧被捕 考量患憂鬱症不起訴

華女機上酒醉吵鬧被捕 考量患憂鬱症不起訴
她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因