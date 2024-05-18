520將卸任…藍委：蔡英文故意點3把火要賴清德收拾

準總統賴清德（左）先前贈台灣香樟木鋼筆及照片集錦，給將卸任的蔡英文總統。（圖／總統府提供）

20日就是準總統賴清德 就職典禮，國民黨 議員游淑慧點出現任總統蔡英文 卸任前，還故意點了3把火讓賴清德收拾，第一是將準國安會秘書長吳釗燮塞給賴清德；第二，把國人反對的廢死議題送上憲法法庭；第三就是近期的阿扁特赦議題。

游淑慧在臉書表示，蔡英文與準總統賴清德的感情到底多差啊？留了一堆問題還不說，卸任前還故意點了3把火讓賴清德收拾。游說，第一，蔡英文把「林北」吳釗燮塞到賴清德的國安團隊，以後吳釗燮除了向賴清德報告、還能順便向「太后」報告。「林北」部長讓台灣斷交一堆國家，以後國安判斷會不會也都斷線？

游淑慧也說，第二把火是把國人反對的廢死議題送上憲法法庭。最後，不廢……不關蔡英文的事，她還是得到推動廢死的美名；廢了……賴清德慘了，反廢死民眾把這條帳算在賴清德頭上。

至於第3把火，游認為最可笑的，就是「阿扁特赦」。游說，正當大家以為小英這麼好心，會幫賴解決這個麻煩時，硬生生拖到內閣總辭了，當然不知道公文會不會事先偷偷跑完流程了；但如果最後沒特赦，那就GG了，阿扁又要煩賴清德4年。

游淑慧認為，蔡英文任內沒解決的麻煩，留給下任比較正常，但「卸任前才點火燒，就是存心不良了」。