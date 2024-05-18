蔡英文：台灣有許多國際友人 對中關係不是唯一

蔡英文總統接受英國廣播公司（BBC）專訪回顧8年執政。取自BBC直播畫面。

台灣總統蔡英文近日接受英國廣播公司（BBC）專訪時說，台灣有許多可以直接互動、相互扶持的國際友人，如今必須管理與許多不同國家的關係，與中國的關係不是唯一。

BBC駐台北記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）過去幾周貼身採訪蔡總統，採訪地點包括官邸與總統前往視察地震災情的花蓮。專訪影片18日在BBC中文網正式上架。

傅東飛說，今天的台灣與他1990年代在台求學時有很大不同，他問蔡總統對台灣哪一方面的改變特別滿意，總統說：「我認為我們更國際化了。」

國際間持續關注中國對台灣的威脅。有意見認為，台灣提升國防預算 至國內生產毛額（GDP）占比約2.5%仍不夠，應拉高至3%以上或更多。

對此蔡總統指出，台灣去年對軍事能力的投資規模堪稱歷來僅見；儘管部分人士敦促台灣進一步提高國防預算，總統認為，只要有需求，台灣必將增加、擴大軍事支出，但現在該做的是有效運用可用資金，並以跟得上中國軍力擴張的速度，發展台灣的軍事能力。

提到她將義務役役期由4個月恢復至1年，總統坦言，年輕人對此確實有些抱怨，但這與他們是否愛國無關。年輕人熱愛自己的國家、願意為國家付出，只是政府必須確保他們在軍中的時間不會被平白浪費，「我們有義務提供他們最好的裝備和訓練，讓他們可以保護自己、保衛國家」。

面對來自中國的安全威脅，蔡總統指出，台灣的策略重點是盡可能提高對方侵略和奪取台灣的成本。為達此目標，台灣持續強化自身軍事能力，並與區域內友人合作、形成集體嚇阻。

總統說，台灣當然不能排除任何軍事衝突和侵略的可能性，但區域內各方的集體努力，事實上已對中國形成壓力，這不僅是在軍事，還有經濟層面。

總統指出，戰爭恐讓中國的經濟發展倒退數年、甚至數十年；中國領導人有必要思考「到底是拿下台灣、或是持續發展經濟和社會重要？」

2022年8月，美國時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中方對此反應強烈，首次發射飛彈穿越台灣上空。BBC詢問，這類高調訪台行程對台灣的好處為何。

蔡總統說，台灣長期以來被孤立，需要朋友，需要有人前來台灣、表達對台灣的關心；無論是誰當總統，都無法對這樣的來台訪問說不。

總統坦言，這類訪問牽涉風險，而政府有責任管控風險。當時幕後有許多溝通和外交工作進行，以盡可能減緩兩岸情勢面臨的衝擊。

俄羅斯 2022年2月全面侵略烏克蘭 ，戰事持續至今2年多，許多評論認為，一旦俄羅斯得以稱勝，則北京恐將大受鼓舞、進而侵略台灣。BBC詢問，對台灣而言，烏克蘭的勝利、以及西方對烏克蘭的持續支援有多重要。

蔡總統說，許多人認為，台灣比烏克蘭更具戰略價值，因為台灣在全球供應鏈不可或缺，且地理位置重要；有意見指出，美國有必要將部分資源和援助由烏克蘭轉移至台灣，但台灣堅信，各界應堅定支持烏克蘭到底，「因為對台灣來說，決心是最重要的」。

總統指出，台灣不尋求從西方國家減少支援、或最終拋棄烏克蘭上獲得好處，「這不是我們（台灣）的立場」。總統強調，台灣的立場是，民主政體應全力支持烏克蘭。

BBC詢問，蔡總統是否認為世界已認知到台灣有多重要。總統說，台灣生產全球9成先進晶片，掌握人工智慧（AI）等未來科技的關鍵，「這件事本身對世界來說，就夠重要了」。