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妮妃雅奪冠熱潮延燒 台灣變裝皇后：盼走進大眾視野

中央社台北18日電
台灣本土變裝皇后薔薇（前中）等人希望在妮妃雅奪下美國「魯保羅變裝皇后秀」冠軍的熱潮下，讓多元變裝文化能進一步走進大眾視野。（薔薇提供）
台灣本土變裝皇后薔薇（前中）等人希望在妮妃雅奪下美國「魯保羅變裝皇后秀」冠軍的熱潮下，讓多元變裝文化能進一步走進大眾視野。（薔薇提供）

台灣變裝皇后妮妃雅奪下美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」冠軍，不僅讓全球席捲香蕉旋風，更激起台灣民眾對變裝皇后的討論。本土變裝皇后期盼在這波討論熱潮下，變裝文化能進一步走進大眾視野。

妮妃雅（Nymphia Wind）4月摘冠後，本周稍早與變裝家族「瘋家」成員一同在總統府演出，並與即將卸任的總統蔡英文會面。

擁有5年表演資歷的變裝皇后薔薇告訴中央社記者，這次妮妃雅奪得「下一個變裝巨星」頭銜，讓不少外國觀眾開始在社群上關注台灣變裝皇后。

薔薇說，變裝皇后風格非常多元，藝術有不同詮釋方式，「每一個皇后都有自己擅長的部分」。期待未來台灣也有本土變裝皇后選秀節目，或讓變裝皇后有機會參與戲劇拍攝，「讓這個產業不是侷限在夜店或酒吧，可以真的走進大眾視野」。

長期致力推廣變裝文化的Podcast節目「變裝洨百科」主持人招弟表示，妮妃雅在「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul's Drag Race）奪冠的消息打破了同溫層討論，讓民眾有機會了解變裝是具有包容性的文化。

他指出，過去台灣人常常在尋找自我認同及何謂真正的「台灣意象」，「但妮妃雅奪冠讓我看到這樣的雛形，她在比賽中的表現，就是台灣意象」。過去台灣皇后常常是單打獨鬥，希望在這股熱潮下，能得到政府更多關注及支持。

招弟近期創辦變裝皇后品牌「灣島皇后」，與薔薇、Yolanda等本土皇后一起規畫多元活動內容，例如觀光巴士、講座，期盼變裝文化逐漸融入大眾日常生活。

西門紅樓餐酒館Café Dalida創辦人張原韶受訪表示，希望妮妃雅的勝利成為一個契機，為才華洋溢的變裝皇后們帶來更光明的未來。

被變裝皇后們稱為「阿嬤」的張原韶認為，近幾年變裝文化就像「撥雲見日」，漸漸主流化。這次妮妃雅一路闖進魯保羅變裝秀決賽，Café Dalida過去3個月都在週末舉辦觀影派對，吸引前所未見的滿場觀眾。

張原韶形容，魯保羅變裝秀就像「變裝皇后界的奧林匹克」，決賽慶祝會當天甚至吸引高達700人到場同歡。

第2屆台北國際變裝藝術節預計25日登場，身為主辦單位之一的張原韶透露，逾1500張票很快就售罄，除了妮妃雅、普蘭珍（Plane Jane）等魯保羅變裝秀參賽者之外，還有超過30位的本土皇后也將登台演出。

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