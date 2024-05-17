台灣國會大亂鬥吵什麼？朝野為了這4大爭議全武行

立法院院會進行國會改革相關法案表決，朝野立場不同，藍、綠、白立委數度發生肢體衝突，晚間立院議場再度引發一波衝突，立委沈伯洋（中）趁機欲占領主席台，自高處摔落，立院議事處人員請來救護人員將其送醫，院長韓國瑜見衝突不斷，再度宣布休息。（記者許正宏／攝影）

立法院昨天處理在野黨所提國會改革法案，爆發多次衝突。這次修法重點，包括立法院職權行使法、刑法等四大改革案件，分別涉及總統國情報告、藐視國會罪、聽證權、調查等，也將立法院正副院長選舉改為記名投票等，預計21日立法院院會將繼續開會處理未表決完議案。

幾項朝野攻防爭議點如下：

總統國情報告 藍白主張即問即答

根據現行「立法院職權行使法」，依「憲法」增修條文規定，立法院得於每年集會時，聽取總統國情報告，且依立法院4分之1以上立委提案，通過決議後，就國家安全大政方針，聽取總統國情報告；而總統得咨請立院同意後，到立院進行報告。

國民黨 團主張，總統應該在每年2月1日前，向立法院送交國情報告書，並在3月1日赴立法院進行國情報告。至於新任總統，則要在就職兩週內提出國情報告書，並在一個月內到國會報告。

在國民黨、民眾黨的修法版本中，共通點在於都要求總統必須「即問即答」；不過，民進黨 認為，此舉恐怕是違憲，國會依法負責的應該是行政院長。根據憲法，立法院是「得」聽取總統國情報告，並未載明詢答，因此認為可維持現行法案，未提出相關修改。

調查權 國民黨主張設調查委員會

在國會調查權方面，國民黨立委在「立法院職權行使法」中主張，將第8章「文件調閱之處理」，修改為「調查權之行使」，並增訂第9章之1「聽證會之舉行」；至於民眾黨團的版本，則是將第八章修改為「聽證調查與文件調閱」。

現行立法院是「調閱委員會」，而國民黨認為，應改為「調查委員會」，並可設立「調查專案小組」，可以要求相關機關提供必要資料，並且舉行聽證。

民進黨團主張，調查權、調閱權雙軌制。針對憲法賦予立法院之職權有重大關聯者，得決議成立調查委員會，而委員會得成立調閱專案小組。綠營強調，不可以侵犯其他國家機關獨立行使職權的權力，而且訴訟判決、訴願事件還未確定之前，也不可行使調查權或調閱權。

藐視國會

在藐視國會方面，僅有民進黨沒有提出此一主張。國民黨版本，提出刑法修正草案，增訂第5章之1「藐視國會罪」，明訂出席聽證會受質詢時，若虛偽陳述將處3年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。行政官員接受立委總質詢時，若隱匿所知或明知不實仍虛偽陳述，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；而若行政官員在總質詢時反質詢，經主席制止仍繼續者，將處6個月以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

民眾黨團則是提出「立法院職權行使法」第25條修正草案，官員在答詢時如果超過質詢範圍，未經主席同意或答詢不涉機密，不得拒絕答覆，也不得隱匿資訊或虛偽陳述；若違規，主席得予制止，並得要求被質詢人為真實且完全的答覆。

民進黨團沒有提出藐視國會相關條文，但主張透過「立法委員行為法」強化國會議員自律，新增立委不得有性騷擾 或性別歧視的言詞或行為，違反者經紀律委員會邀請專家學者調查，做成調查報告及處理建議後，提報院會議處。立委涉刑事責任者，可移送檢察機關依法辦理。

強化同意權

國民黨團主張，補選副總統、彈劾總統副總統、人事同意權案，得舉行聽證會，審查也不少於一個月；而民眾黨認為，人事同意權行使前要舉行公聽會，且審查過程不得少於兩個月；至於民進黨版本主張，增訂輔助行使同意權，得召開公聽會。

民進黨團版本表示，為完備同意權行使規定，針對憲法的人事同意權須經全體立委2分之1同意，針對法律者則須經出席立委2分之1同意。