蔡登BBC專訪 不排除北京侵略 但很大可能得以維持和平

英國廣播公司(BBC)17日播出對即將卸任的蔡英文總統的專訪,針對中國大陸對台灣的侵略威脅,蔡總統表示,不能排除任何軍事衝突或侵略的可能性,但中方領導人也必須意識到,戰爭爆發恐拖慢中國大陸發展數十年,北京得取捨。

蔡總統表示,在烏克蘭 戰爭爆發後,全球民主國家集結成一股有意義的嚇阻力量,「如果我們非常謹慎地處理問題,仍有很大的可能繼續維持我們所有人都需要的和平。」

蔡總統表示,中國大陸國家主席習近平可能有某種(侵略)計畫,但不是一個明確的計畫。

「當然,我們目前不能排除任何可能性,包含可能爆發軍事衝突、中國侵略。」蔡英總統表示,但事實是,在區域內各方的共同努力下,中方的確感受到壓力,這不只是軍事問題,還包含戰爭可能要付出犧牲經濟成長的代價,這個後果可能使中國大陸的發展延後數年,甚至數十年。

蔡總統說,若你是中方領導人,哪個更重要,奪取台灣?或者維持自身經濟和社會的持續成長?

蔡總統提到自己8年來大力推動軍事投資,以及美國友人在內所提供的支持,面對安全威脅,台灣自身強化軍力的同時,國際友人之間形成的軍事威懾則是另外一件事。

蔡總統表態不支持美國將援助烏克蘭的預算 和資源轉移至台灣,「我們說,『不,你必須支持烏克蘭直到最後一刻。』」

BBC記者問到,美國總統拜登 在烏克蘭戰爭爆發以來,4度承諾以軍事捍衛台灣安全,卻引發美國脫離戰略模糊反而讓台灣更危險的批評。

蔡總統表示,「我認為模糊性還在」,但蔡並未進一步闡述原因。

至於如何定義現狀,蔡總統說,「我們就是我們自己(we are on our own.)。」台灣人民自己做決定,擁有政治制度、憲法、法律和軍隊,擁有所有「國家」所需的要件,只是沒有足夠多的邦交國;此時時刻的「台灣」由人民來詮釋,台灣是民主國家(democracy),享有自由民主和進步價值,是以自己為榮的一群人。

談到進步價值,蔡總統提到推動同性婚姻合法化,她說,那是一段艱難的旅程,但她感到非常驕傲。