我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

入室錘擊裴洛西82歲丈夫 男子被判30年徒刑

道指收盤站上4萬點 連5周走升

針刺失學女「婊子」命人輪姦 台「霸道總裁」重判15年

記者曾健祐／台中即時報導
黃男命員工持鎮暴槍、空氣槍朝女子雙腿射擊，傷勢觸目驚心。圖／報系資料照
黃男命員工持鎮暴槍、空氣槍朝女子雙腿射擊，傷勢觸目驚心。圖／報系資料照

台中黃姓男子在臉書自稱「霸道總裁」和楊姓妻子經營傳播公司逼失學女子性交易，卻剝削勞力、命男員工輪番性侵，並持鎮暴槍掃射，楊女還會帶小妹拿針火烤，沾辣椒醬、鹽巴在女子腳上刺「婊子」；法院痛斥手段凶殘令人髮指，依強制性交等罪判黃、楊15年5月、10年10月，可上訴。

全案由台中地檢署檢察官張富鈞指揮偵辦，查出黃男（35歲）綽號「龍哥」在臉書自稱「霸道總裁」，和妻子楊女（39歲）綽號「小豬」經營「最潮娛樂公司」、開發公司，實際從事酒店小姐傳播、建築工地。

檢方查出，黃2022年11月從抖音因失學在教養院收容的女子，佯以介紹工作引誘她逃離機構，並安排她坐檯陪酒、工地粗工及性交易。去年1月，黃男、楊女卻以她和員工搞曖昧違規，持鎮暴槍朝她開槍、逼簽30萬元本票，並逼她去工地上班，1天只給200元，晚上還得去坐檯、性交易。

檢方發現，黃等去年2月又以女子性交易拿到1萬5000元薪資想逃為由，命杜姓員工拿炒菜鍋猛毆她頭，楊女還帶著李姓、羅姓小妹，將針火烤後沾辣椒醬、米酒及鹽巴，在她大腿、小腿及腳背刺入「婊子」、「鬼」等字。

黃還以女子欠債，要她被性侵1次可抵債5000元，女子明確拒絕仍慘遭田姓、陳姓男子及田姓少年輪流性侵，眾人不顧她哭泣，黃還在一旁拿手機錄影。

檢方訊時，黃男僅坦承有朝女子打巴掌、拿手機敲頭，其餘全部否認，楊女辯稱女子先違反公司規定和員工搞曖昧才簽本票，還稱她愛亂搞「沒有懶叫她會死掉」、「每天都想要」，喜歡過公司每個男員工，自己想多賺錢才去做性交易。

其他員工也說，目睹黃命人打女子，下令「要看到她的嘴巴跟臘腸一樣腫」，楊女也說女子是「北港香爐」像個婊子，就一起拿縫衣針火烤沾辣椒醬、米酒及鹽巴在她腳上刺婊子。

檢方除依強制性交等罪起訴黃等7人，直言黃等濫用女子孤立無援，對帶她像是不需尊重的「客體」，巧立名目苛扣薪資、逼性交易及輪翻性侵等非人道方式凌虐羞辱，建請法院對黃量處最嚴厲之刑。

台中地院認為，黃男居於主導地位，指使同夥對女子性交、傷害及勞力剝削，甚至將女子視為可任己自由支配的客體、賺錢的工具，女子傷勢遍佈全身，令人觸目驚心，痛斥黃手段凶殘令人髮指，其餘共犯部分曾給予女子食物、幫擦藥，達成調解。

中院審理後依意圖營利，以強暴方法使女子與他人為性交行為、強制性交等罪，判黃男15年5月、楊女10年10月，田男、陳男各依強制性交等罪判8年2月、7年9月，羅姓小妹判8年9月，杜男判6月，李姓小妹另案審結。

臉書 抖音

上一則

蔡英文：已留下更好台灣 未來續與大家並肩前行

延伸閱讀

NONO涉嫌強制猥褻、性侵6女 士檢偵結起訴「建請從重量刑」

NONO涉嫌強制猥褻、性侵6女 士檢偵結起訴「建請從重量刑」
工人把女友4女兒當性奴 重判22年

工人把女友4女兒當性奴 重判22年
毆打、赤裸罰站…男虐死6歲兒遭重判16年

毆打、赤裸罰站…男虐死6歲兒遭重判16年
與未成年性交易 參議員提案嚴懲

與未成年性交易 參議員提案嚴懲

熱門新聞

家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56
中華文化總會集合了兩岸文字學者合編了中華語文知識庫，並且上網提供查詢。（取自中華語文知識庫網頁）

台灣小學生被老師更正「別用中國用語」 「估計」是誰的用詞？

2024-05-11 02:40
圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46

超人氣

更多 >
「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…
曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民
真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚
每天吃這食物 110歲日裔奶奶笑口常開分享長壽祕訣

每天吃這食物 110歲日裔奶奶笑口常開分享長壽祕訣
比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友