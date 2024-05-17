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台院會衝突立委送醫 綠籲停止開會、藍批使用暴力

中央社台北17日電
台立法院會17日晚間繼續處理國民黨與民眾黨所提國會改革相關法案，朝野立委衝突不斷，雙方人馬互相推擠，民進黨立委蔡易餘（綠衣）被夾在中間且被灑水。中央社
台立法院會17日晚間繼續處理國民黨與民眾黨所提國會改革相關法案，朝野立委衝突不斷，雙方人馬互相推擠，民進黨立委蔡易餘（綠衣）被夾在中間且被灑水。中央社

台立法院會今天處理國會改革法案，藍綠爆發激烈衝突，藍綠均有立委送醫。民進黨晚間召開記者會譴責國民黨暴力，要求立法院長韓國瑜停止開會、重啟協商；國民黨回應，從早上到晚上，使用暴力的一直都是民進黨立委。

立法院會今天處理國會改革法案，進入逐條討論時，晚間7時左右藍綠爆發激烈衝突，截至晚間8時，有民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱、邱志偉、莊瑞雄與國民黨立委吳宗憲等5位立委送醫。

民進黨政策會執行長王義川、新聞部主任吳崢與2位黨發言人戴瑋姍、卓冠廷，今天晚間召開記者會，譴責國民黨暴力，呼籲韓國瑜停止開會、重啟協商。

吳崢表示，藍白聯手強推的國會改革法案，沒有委員會審查、沒有院會審查，強渡關山，一系列過程中，發生國民黨立委蓄意傷人，甚至導致民進黨多位立委受傷送醫，不只是議事暴力更是肢體暴力，請韓國瑜立即停止違法暴力的議事。

王義川批評，韓國瑜冷血、暴力，他點名台中立委廖偉翔在沈伯洋跌落過程中，竟然握拳打人，苗栗立委邱鎮軍居然直接將沈伯洋推下主席台，讓沈伯洋頭部直接落地；接著，國民黨立委謝龍介如法炮製將邱志偉推下，民進黨多位立委受傷送至台大醫院。

戴瑋姍表示，今天是國會史上最黑暗的一天，韓國瑜讓暴力事件在國會上演。幾位受傷的民進黨立委，鍾佳濱肋骨嚴重挫傷，莊瑞雄被推擠後疑似心絞痛，沈伯洋頭部墜地疑似有腦震盪，邱志偉經MRI核磁共振確實有輕微腦震盪。

國民黨晚間也召開記者會，發言人楊智伃指出，從今天一大早，就看到民進黨立委就變成暴力政黨，打人、插隊、打警察、打記者與打國民黨立委，用暴力手段對付所有跟意見不合的人，這樣民主真的已死，死在號稱民主進步的民進黨手下。

副發言人鄧凱勛表示，國民黨也有5名立委受傷，陳菁徽膝蓋挫傷與臀部大面積瘀青，蘇清泉左小腿挫傷，吳宗憲在台大醫院檢查，許宇甄左腳踝受傷，游灝手臂擦傷，這些在民進黨的記者會中絕口不提，「這不是冷血、無視對立面的人的傷亡，這是什麼？」

民進黨 國民黨 韓國瑜

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