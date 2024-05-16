在野成功占據台立院議場主席台 拚國會改革法案三讀

立法院院會今天處理國會改革法案，國民黨連兩天留守議場大門，一早順利拿下主席台，力圖讓國會改革法案三讀通過。(記者葉信菉／攝影)

立法院院會今(17)天處理國會改革法案，國民及民眾兩黨團從前天就於議場前輪值守夜，並於今早甲級動員，確保優先送案權。不過，民進黨 團於接近7時突襲，朝野立委爆發首波卡位戰，過程中不斷相互推擠；上午7時一到，議場大門開啟後，朝野立委爭先恐後搶進議場，在野立委順利占據主席台，並請完成送案，要全力守護今日的院會能順利進行，讓國會改革法案能在今天完成三讀。

國民黨 團從前天起在議場前輪值守夜，每6個小時為一時段，共8個時段，民眾黨團也於當天加入值班。在野立委輪由守在議場門口，準備於今天上午7時議場開啟時，搶優先提案權，避免被民進黨團惡意杯葛。

民進黨團總召柯建銘昨預告，今天立法院恐爆發史上最嚴重衝突，甚至一度傳出凌晨3時要突襲，不過一直到上午6時，民進黨立委才逐一現身議場前，但氣氛輕鬆，直到接近7時左右，民進黨立委王定宇、沈伯洋、郭昱晴、吳思瑤、洪申翰、鍾佳濱、郭國文等綠委突襲，隨即爆發嚴重推擠衝突，國民黨立委齊聲大罵民進黨耍流氓，場面一度失控。

直到上午7時議場大門打開後，在野立委分工合作，國民黨立委衝往主席台，確保議事能夠順利進行，立委萬美玲則是握時間送案，民眾黨團總召黃國昌也緊其後送案。此時，郭國文說黃國昌噴口水，用手撥開口水時疑似觸碰到黃國昌的臉，雙方爆發激烈口角，再加上民進黨團總召柯建銘恰好簽到，雙方碰面後立即互嗆，眼見場面又要失控，一旁的萬美玲趕緊將黃國昌拉開，才避免衝突升高。

保衛主席台方面，國民黨立委在門打開後群起攻之，民進黨則由洪申翰、鍾佳濱、沈發惠擔任先鋒，但在野立委憑藉人數優勢，部分向前衝，部分以身體阻擋綠委前進，最後成功守護主席台，國民黨團書記長洪孟楷緊急坐在立法院長韓國瑜的位置上。隨後，民眾黨立委陳昭姿、吳春城、林國成、麥玉珍也加入守護主席台的行列。民進黨團幹事長吳思瑤、立委林楚茵則是在議場前搶登記發言。

面對議場內緊繃氣氛，國民黨立委徐巧芯用直笛吹奏國旗歌，試圖緩解氣氛，不過被林楚茵嗆把國會當小學，還帶直笛吹，徐巧芯不甘示弱，回嗆這是陶冶身心。此外，郭國文和黃國昌兩人進到議場內仍劍拔弩張，黃國昌更嗆「我有欠你哦」；羅廷瑋則嗆林楚茵「你要拍抖音哦」，林楚茵反嗆陳雪生「性騷 犯」。