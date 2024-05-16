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「你不是藍白的院長」 柯建銘再籲韓國瑜守住防線

記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者許正宏／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者許正宏／攝影

國民黨團力拚17日立法院會通過國會改革五法，朝野將上演表決大戰，民進黨團積極備戰，總召柯建銘更預告立法院將爆發「史上最嚴重衝突」。清晨6時，國民黨團已在議場門口集結，民進黨團則在黨團辦公室研擬戰術，行前柯建銘再度呼籲，立法院長韓國瑜角色很關鍵，應守最後一道防線，抗拒藍白壓力，「你不是藍白的院長，你是國會的院長」。

柯建銘強調，所有法案在立法院要表決時，無論委員會過程如何，到立法院院長主持的朝野協商時，必須一條一條談，一次不行就談兩次，直到談出結果，有條文保留沒關係，最後還是要簽結論，同時討論院會時大抵討論、逐條討論階段要多少人發言，每人幾分鐘，整個過程要充分發言，按照遊戲規則，否則民主就會止住。

柯建銘批評，藍白仗著國會多數一路壓到底，可以在院會抽出法案逕付二讀、程序委員會擋案及委員會沒收發言，國會改革法案也不讓民進黨版併案審查，民進黨召委五度排案最終仍散會，「立法院以前沒人沒收委員會」，會讓各委員充分發言，這是台灣民主可貴之處，現在卻到院會直接表決，假如這樣可以的話，將破壞好不容易建立起的民主，國會已然香港化。

柯建銘呼籲，韓國瑜應中立、要起來，謹守角色，抗拒來自藍白的壓力，「你不是藍白的院長，你是國會的院長」，角色很關鍵，理應針對國會改革主持朝野協商，逐條討論、確認發言人數和時長，才有辦法處理。

媒體問及，藍委謝龍介說若每條都要發言，可能要6天6夜才能結束，柯建銘則說，17日共有立法院職權行使法、刑法及院長副院長選舉辦法要處理，國民黨提案就有28案，是不是每案都要討論？這都要經過多次朝野協商，若要表決要怎麼處理，這樣才有可能完成，要講6天就代表藍白根本不協商。

至於17日議事攻防是否採「武鬥」模式？柯建銘賣關子回應，先看國民黨要搞什麼，也有媒體追問是否睡得著？他說，國會被沒收他當然很憂心，17日的關鍵還是在韓國瑜，就看他是否中立，都在他一念之間。

國民黨 民進黨 韓國瑜

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傅崐萁率國民黨立委誓師 17日必通過國會改革法案

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