傅崐萁率國民黨立委誓師 17日必通過國會改革法案

國民黨團總召傅崐萁17日早6時率國民黨立委在議場前誓師，表示17日一定會讓國會改革法案三讀通過。記者王千豪／攝影

立法院院會17日處理國會改革法案，藍綠黨團甲級動員應戰。國民黨 團總召傅崐萁17日早6時率國民黨立委在議場前誓師，表示16日執政黨說會用一切史上最激烈的手段來製造衝突，但國民黨早上6點鐘就在這裡枕戈待旦，人民的託付絕對會奮戰到底，讓國會改革法案三讀通過。

傅崐萁表示，國民黨48小時守在立法院議場門口，就是為了讓我們的國家更加光明、進步、透明。1949年到今日，75年來第一次有機會把國會改革陽光法案三讀，不管是利誘也好，恐嚇也好，國民黨不忮不求，只希望讓人民的聲音能夠展現到國會，讓政府所有的陰暗、腐敗面能夠讓全國人都看見，所以立法院職權行使法的修正案，包括聽證權、調查權，以及官員不得在立法院說謊、藐視國會等，會在17日正式三讀。

傅崐萁說，他們沒有執政權、沒有任何資源，有的就是忠肝義膽，要為所有基層百姓，讓民權能夠伸張，17日一定不負使命，國會改革法案一定要三讀，讓中華民國 的政治走向另外一個更高的層次，向全世界的民主國家來看齊，也讓陽光能夠照進來，讓腐敗的政府、貪官汙吏無所遁形。

傅崐萁強調，17日國民黨眾志成城，他們的元氣來自於人民的託付，他們的肩膀願意來承擔所有的事情，勇敢地站在這裡面對強大的執政黨，面對網軍側翼不斷地攻擊，甚至司法迫害，他們都不怕，只要明天會更好，讓下一代成長在更好的環境，他們會堅持奮戰到底。

傅崐萁呼籲，總統當選人賴清德 520即將就職，當家要不要鬧事，請思考清楚，讓國會能夠全面改革，讓所有貪官汙吏腐敗無所遁形，不正是對執政的賴總統更加能夠得到民心，所以希望賴清德能夠站出來，讓國會改革無法能夠儘快的通過，讓國家的民主政治能夠走向另外一個新的層次。