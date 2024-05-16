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出席馮世寬新書發表 蔡英文透露：他沒有投票給我

記者周佑政／台北即時報導
退輔會主委馮世寬14日出版新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》，蔡英文今天出席馮世寬新書發表會時透露，當初邀請馮世寬擔任國防部長時，馮告訴她「可是我沒有投票給妳」，她說沒關係，把工作做好就好了。記者周佑政／攝影
退輔會主委馮世寬14日出版新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》，蔡英文今天出席馮世寬新書發表會時透露，當初邀請馮世寬擔任國防部長時，馮告訴她「可是我沒有投票給妳」，她說沒關係，把工作做好就好了。記者周佑政／攝影

退輔會主委馮世寬14日出版新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》，蔡英文今天出席馮世寬新書發表會時透露，當初邀請馮世寬擔任國防部長時，馮告訴她「可是我沒有投票給妳」，她說沒關係，把工作做好就好了，有時候馮世寬感覺想「休息」，她也會告訴馮「你命中註定要跟著我8年」。

向來尊崇兩蔣的馮世寬，新書發表會也選在蔣經國總統圖書館舉行，包括蔡英文、國防部長邱國正、海基會董事長李大維、國防部前副部長林中斌、國防部副部長柏鴻輝及徐衍璞、漢翔副總經理莊秀美等人與會。

蔡英文致詞時表示，她曾經告訴「大鵬部長」說，「你要做國防部長了」，但馮世寬告訴她，「可是我沒有投票給妳」，她說沒關係，把工作做好就好了。有時候馮世寬感覺想休息一下，但她告訴馮世寬「你命中註定要跟著我8年，所以我們就在一起8年了」。

蔡英文說，他對馮世寬充滿了感激再感激，尤其是2016年剛開時執政時困難很多 ，但在國防部有一位德高望重且受人喜歡的部長，對她來說是很大的助力。「今天大鵬部長叫我來，沒有第二句話，馬上列入行程，一定要來」。

蔡英文說，馮世寬從軍生涯非常精彩，退休後還擔任漢翔董事長，在她執政時擔任國防部長、國防安全研究院首任院長，以及目前的退輔會主委，可以說是百分之百奉獻給國家。

蔡英文表示，大家都知道她是一個一直想做改變的人，在她任內初期做了很多改革，改革過程中，社會上有很多討論與反對的人，但在這個過程中如果有夥伴相伴，對她來說更能堅定改革。在軍事、國防改革上，真的非常感謝馮世寬的相陪。不論是國防自主或年金改革都很辛苦，但改革之後能讓財務更穩健，也讓國軍得到更大的保障。

蔡英文說，在國防改革過程中還有一項很重要也溫馨的是，國軍的軍服、住宿，現在跟過去8年以前軍人的穿著，機能性更高、更舒適。在設計過程中，展現馮世寬的美學，展現在「興安專案」中。

蔡英文也透露，馮世寬平常說什麼她都埋單，只有一件事，有一次馮世寬想把麥克阿瑟穿的短夾克，放在國軍的服裝選擇之一，「我對馮世寬的身材很有信心，穿起來一定很好看，但並不是每個人穿起來都很好看，所以這個案子很抱歉被我擱置了」。

蔡英文說，她再過幾天就「畢業」了，現在「打包」是她的最大挑戰，另一個挑戰是不要表現得太高興，但馮世寬此時發表新書，她一定要來，她要告訴馮世寬，你是一個充滿人性化的部長，也是勇敢面對困難、面對挑戰、面對改革，更是有美學的部長；她也希望馮世寬新書給我們啟發，大家共同重視國家安全。

蔡英文 國防部 投票

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