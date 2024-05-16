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520前登太平島遭綠營痛罵 藍委馬文君2句話回應

記者江良誠／南投即時報導
藍營立委馬文君18日將登太平島，強調主權無可退讓。圖／馬文君提供
藍營立委馬文君18日將登太平島，強調主權無可退讓。圖／馬文君提供

民進黨立委李坤城批評，外交國防委員會召委馬文君堅持在520前到太平島考察，可能造成負面國際效應，罔顧南海國際局勢。馬文君表示，太平島是中華民國領土，考察師出有名；主權無可退讓，宣示名正言順。

馬文君說，太平島出現在中國歷史記載中，可追溯至宋朝。1945年之前，英國、法國、與日本都曾經利用、占領，或開發過這座島嶼。1945年之後，中華民國海軍收復南海，政府以「太平艦」之名，正式命名太平島。

近80年來，無論內戰流轉，政權更迭，地緣政治變化，中華民國始終堅定守護住太平島，不斷以實際行動與聲明，反駁各種侵犯我國主權的企圖。2016年，馬前總統還親赴太平島提出「南海和平倡議」，主張「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」，兼顧主權、務實與善意。

無奈當時太平島，淪為中美角力的籌碼，半年之後，常設國際仲裁法庭竟然在未邀請我方諮詢，也未派員親赴太平島勘查的情況下，片面接受菲律賓的主張，裁定太平島不是一座「島」，只是一塊「礁」，已經執政的蔡總統，不但沒有駁斥離譜裁定，反而還透過御用學者唱和，自認降格。

當在野黨呼籲蔡總統比照扁、馬兩位前元首，卸任前親登太平島，竟招來綠營痛罵，甚至蔡總統不去，在野黨立委去，綠營也要冷嘲熱諷。

馬文君說，太平島100噸級巡防艇避颱強化工程、4000噸級巡防艦港航道加深工程、碼頭附屬設施強化工程，及油庫岸水電設施，一共花了17億元公帑，是新建工程，要好好看看，人民公帑，有沒有被妥善運用。

她也感謝國人關注，國防部協助，立院同僚支持及馬前總統早先發文力挺。做為此行召委，她以兩句話回應：「中華民國領土，考察師出有名；主權無可退讓，宣示名正言順」。

中華民國 國防部 民進黨

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