特赦陳水扁？扁家犯罪所得與罰金逾11億已入台國庫 海外數億元待追

前總統陳水扁。(本報系資料照)

蔡英文總統是否在任期最後特赦前總統陳水扁 引發各界高度關注，台北地檢署指出，目前扁家判刑定讞部分，執行沒收犯罪所得與罰金的金額已超過11億元(新台幣，下同，約3418萬美元)，至於扁家在瑞士帳戶遭凍結資產約還有4.5億，仍待台方案件結果出爐聲請返還。

台北地檢署統計指出，目前有關陳水扁判決定讞的龍潭購地案、陳敏薰買官案等，包括陳水扁個人2.79億元的犯罪所得、扁家則共計6.95億元；併科罰金部分，陳水扁的2.5億元、吳淑珍2億元，等於總計11億.4500萬元都已執行入國庫。另外查扣的部分不動產因還涉及變賣等問題，

2010年阿扁因龍潭購地案遭判刑定讞，當時特偵組共扣押扁家不動產、珠寶及現金等資產，超過新台幣11億元，另外，扁家利用賄款輾轉洗錢到美國，購買位於紐約、維吉尼亞州 的兩處豪宅，經美國司法部查扣拍賣 後，扣除美國分享後，歸還我國的拍賣所得款約台幣4800萬元(150萬美元)。

此外，特偵組在海角七億外，陸續又查出扁家藏放在國泰世華金庫中的十餘億現金，輾轉透過買豪宅、透過人頭轉匯到的海外，因而查出在瑞士帳戶約4.5億台幣被凍結，至今尚未匯回。

陳水扁目前遭判刑定讞的包括龍潭購地案，法院認定扁珍夫妻收受台泥4億元賄款；陳敏薰買官案部分，扁珍夫妻被法院認定收賄一千萬；另外二次金改中的元大併復華案，扁珍夫妻收受元大兩億元賄款。吳淑珍另外在判決定讞的南港展覽館案中，被認定收賄9000萬元。另外，法院判決也宣告沒收犯罪所得外，也宣告沒收洗錢財務及孳息。