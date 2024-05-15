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國台辦稱將懲戒台灣5名嘴 總統府：不會讓威脅得逞

記者周佑政／台北即時報導
台總統府發言人林聿禪。圖／聯合報系資料照片
台總統府發言人林聿禪。圖／聯合報系資料照片

中國國台辦今天宣布，將推出「懲『獨』法律措施」，並稱因蓄意編造有關中國的虛假訊息，對劉寶傑等五位台灣名嘴與其家屬進行「懲戒」。總統府發言人林聿禪表示，我國是民主國家，人民的言論自由受到憲法明文保障，中國無權干預，面對這樣的人身威脅，政府將全力確保相關國人的安全，「不會讓這樣的威脅得逞」。

林聿禪指出，北京當局長期以來或因缺乏制度自信，始終以各種打壓、威脅的方式對付國內外不同意見，人民、媒體記者因此受到關押迫害時有所聞，讓中國的人權評比也始終敬陪末座。

林聿禪說，這次北京當局不僅不思改進，甚至把侵害民主自由的手伸到台灣來，點名威脅媒體人以及他們的家屬，這種蠻橫無端的行徑，不但讓台灣人更加不信任，對於中國的國際形象，更是雪上加霜。

面對可能的人身侵害威脅，林聿禪說，政府將全力保護當事人及家屬的安全，也請媒體與人民站在一起，共同對抗這樣的無理侵擾，拒絕任何來自中國對台灣媒體的干預。

林聿禪也呼籲，作為區域間大國，中國應向台灣社會看齊，更有自信地面對自由民主與多元價值，以相互尊重、務實的態度來推動兩岸交流，才能拉近兩岸人民關係及增進人民福祉。

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