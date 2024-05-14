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Uber併購台灣foodpanda 消費者憂外送變更貴

記者馬瑞璿、陳素玲／台北即時報導
Uber昨天宣布以9億5000萬美元併購foodpanda台灣外送事業，預計於明年上半年完成交易；但合併案仍須通過公平會審查。(記者余承翰／攝影)
Uber昨天宣布以9億5000萬美元併購foodpanda台灣外送事業，預計於明年上半年完成交易；但合併案仍須通過公平會審查。(記者余承翰／攝影)

國內兩大平台將推動整併！美商Uber昨(14)天宣布以九億五千萬美元併購德商Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業，預計二○二五年上半年完成交易。這項併購案有兩項特殊之處，一是併購金額大，稱得上是台灣最大規模的國際併購案之一，其次，外送市場老二Uber Eats併購市場龍頭foodpanda，雙方在台灣外送市場中的市占分額過半，公平會最後是否核准值得關注。

兩大平台若獲准合併，未來在台灣Uber Eats平台上，將來可以點到foodpanda。市場評估，雙方合作店家將超過十萬家，用戶數超過三百萬戶。

然而，從消費者角度來說，當兩大外送龍頭一旦合併，擔心Uber Eats收費會不會更貴。經常點外送服務的消費者發現，同一間餐廳，如果從外送平台上點餐，價格可能會高出百分之十至廿不等，若加上運費價格更貴；因此當美食外送平台只剩一家獨大時，外送價格是否更貴，將是消費者最在意之處。

這樁合併案仍須經過公平會核准，公平會副主委陳志民昨天表示，兩大外送平台市占率及營業額都非常大，雖然併購案還未送案，但公平會未來會從四大原則審核，包括市場集中度、結合後併購方訂價能力、合併案協同效果（如聯合行為）及市場效益審慎審查。

陳志民指出，任何併購案都要就正面效益及負面效益之間，兩者的平衡效益再判斷，再來做最後審核決定。此外，不同產業及不同市場規模結合案也有不同差異，由於外送市場非常大，消費者及合作廠商都會非常關切，公平會可以理解，因此一定會在避免限制競爭下審慎處理。

Uber Eats、foodpanda在台競爭激烈，但優勢不同。例如，Uber在北部、主要城市提供較廣泛選擇，foodpanda在南部、較小城市較具優勢。根據資策會產業情報研究所（ＭＩＣ）二月公布的外送平台調查顯示，去年民眾最常用的外送平台為foodpanda、排第二的是Uber Eats，其後依序為PXGo!小時達、foodomo、蝦皮美食外送。

從雙方簽署的併購協議顯示，Uber Eats除了拿出九億五千萬美元現金併購foodpanda之外，Uber也將購買Delivery Hero新發行的三億美元普通股。

Uber表示，在交易完成之前，foodpanda仍將在台灣提供服務；交易完成之後，foodpanda在台灣本地的消費者、商家和外送合作夥伴，將移轉至Uber Eats平台。

針對此次合併，Delivery Hero執行長暨共同創辦人Niklas Östberg說，「我們需要將資源集中在全球其他市場，在那些可為消費者、合作夥伴和騎士做出最大貢獻的市場。」因此，決定將foodpanda台灣外送事業出售給Uber。

Uber全球外送事業資深副總裁Pierre-Dimitri Gore-Coty表示，「台灣是一個競爭激烈的市場，美食外送平台迄今還只占台灣整體美食外送版圖的一小部分」。

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