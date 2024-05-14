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台灣代孕約3萬美元 美國18萬起跳

記者李樹人、鄒尚謙、沈能元／台北即時報導
衛福部國健署昨預告「人工生殖法草案」，代理孕母合法化，明文禁止商業代孕，但連同營養費，及檢查、諮詢、醫療照護、心理諮商、工時損失、產後護理及其他必要費用，臨床醫師保守估計，至少百萬元起跳。圖為示意圖，與當事人無關。(本報資料照片)
衛福部國健署昨預告「人工生殖法草案」，代理孕母合法化，明文禁止商業代孕，但連同營養費，及檢查、諮詢、醫療照護、心理諮商、工時損失、產後護理及其他必要費用，臨床醫師保守估計，至少百萬元起跳。圖為示意圖，與當事人無關。(本報資料照片)

代孕議題正夯，不少夫夫家庭燃起生兒育女的希望，台灣一對來自中部科學園區科技大廠的男性工程師日前至不孕治療門診詢問代孕的可能性，自認經濟狀況穩定，想透過其中一人精蟲，配合代理孕母完成傳宗接代的願望。臨床醫師估計，如果部版草案順利立法、上路，台灣代孕全部費用約在一百萬元(台幣，下同，約3萬美金)，遠低於美國五六百萬元(約18萬美金)。

人工生殖權威教授李茂盛表示，代理孕母相關費用眾多，其中以營養費占比最高，目前專家委員傾向以月薪四、五萬元為基準，人工生殖、體外受精，加上懷孕，以十二個月估計，基本營養費約在五十至六十萬元之間，再加上其他開銷，應在一百萬元上下。

據了解，國內已有不少夫夫家庭遠赴海外「求子」，地點包括美國、喬治亞、泰國、中國，但費用昂貴，以美國為例，代孕費用約二十萬美金，五六百萬起跳，且寶寶出生後，如何搭機返台，入境身分及相關文件相當繁複，不是一般民眾所能處理，必須委託代辦機構，所費不貲。

正在美國嘗試代孕生子的台灣同志家庭權益促進會理事鄒宗翰表示，已試了四年，均告失敗，花費三百萬台幣，日前找到第二位代孕者，植入第三個胚胎後順利進入懷孕中期，若順利出生，並帶回台灣，總金額高達七百萬元。美國代孕屬於商業模式，台灣代理孕母若能合法上路，應可大幅降低費用，他願意再拚第二胎。

至於國內，也開始有夫夫出現在不孕治療中心，李茂盛表示，該對中科工程師伴侶於兩個月前至門診尋求協助，希望院方提供代理孕母人選。兩人均已三十多歲，體格健壯，外在條件不錯，因屬科技新貴，薪資優渥，婚後購房，希望擁有下一代，讓人生更為圓滿。

李茂盛指出，台灣社會多元，女女、男男均可結婚，衛福部人工生殖法修正草案內容「先進」，如真能順利上路，我國將是全亞洲第一個中央立法代孕合法化的國家。但可想而知，在預告兩個月，部分婦女團體勢必激烈抗爭，就看新政府能否挺住，延續小英政府性別平權、同志平權的核心理念。

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