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賴清德對黨籍立委下4項指示：表決可輸、論述不能輸

中央社台北14日電
民進黨主席、總統當選人賴清德（中）14日晚間在台北福華大飯店宴請黨籍立委，餐敘進行約2小時後，賴清德在準行政院長卓榮泰（右）陪同下搭車離開，兩人分開前短暫握手。中央社
民進黨主席、總統當選人賴清德（中）14日晚間在台北福華大飯店宴請黨籍立委，餐敘進行約2小時後，賴清德在準行政院長卓榮泰（右）陪同下搭車離開，兩人分開前短暫握手。中央社

民進黨主席賴清德今晚與民進黨立委餐敘，下達4項指示，包括黨籍立委必須「全員全程」出席黨團會議及政策小組會議，黨籍立委「相互支援」立法院各委員會，表決可以輸但論述不能輸，及政策短影音求好也要求快。

晚間的餐敘於台北市福華飯店舉行，席開7桌；賴清德與即將接任行政院長的卓榮泰、準行政院副院長鄭麗君、即將接任總統府秘書長的潘孟安、民進黨立法院黨團總召柯建銘、黨團幹事長吳思瑤、黨團書記長莊瑞雄，及8位民進黨籍的立院委員會召委同坐主桌。

賴清德今晚全程坐在主桌，聽取黨籍召委開議後迄今在委員會的攻防心得及建議，現場也開放立委上台提出建言，離去前，賴清德也起身逐桌向立委敬酒致意。

據轉述，賴清德聽取立委意見後，在逐桌敬酒之前，向在場立委下達4項指示：1、黨籍立委必須全員也要全程出席黨團會議及黨團的政策小組會議，不能簽到後就離開不開會；2、黨籍立委基於職責，除了固守自己的委員會之外，也要相互火力支援其他的委員會，避免讓朝野攻防居於劣勢；3、面對朝小野大的局面，民進黨即使表決輸了，論述也不能輸，務必強化政策論述，爭取社會最大的支持；4、政策宣傳的短影音要快速散播出去。

相關人士指出，賴清德聽取黨籍立委開議以來的攻防情況，對於團結及紀律的要求，格外重視，因此，在聽取黨團幹部意見後，才會公開要求黨籍立委，尤其是資深立委，黨團會議或黨團政策小組會議，不能簽到後就走人，必須認真開會，就政策論述及攻防策略凝聚共識。

其次，受制於席次劣勢，民進黨團面對在野黨的猛攻，經常處於挨打局面，賴清德要求，每一天有重點的委員會，其他委員會的黨籍立委要到場支援，不能各自固守各自登記的委員會，要展現團結士氣。

賴清德強調，未來新內閣就任後，必須強化與立法院黨團的溝通聯繫，行政部門推出政策前，務必先與黨籍立委溝通，且要強化議題設定的主動權，必須推出讓在野黨也不得不支持的政策，或是就算表決輸了，論述也不能輸，受限於席次劣勢，也要爭取社會最大支持。

除了先前要求黨籍立委開直播外，賴清德也要求以最快的時間即時推出政策短影音，黨中央及黨團的短影音製作能量必須擴充，充分強化政策的宣傳力道。

此外，賴清德也提醒黨籍立委，在野黨立委提出預算刪減案或法案時，身為執政黨不要跟著在野黨立委腳步，要堅定捍衛執政團隊的法案及預算，不要為了衝「量」，要在「質」上與在野黨有所區隔。

賴清德 民進黨 預算

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