我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州巴士嚴重車禍翻覆 8死8重傷

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

台兩大外送龍頭結合涉壟斷？專家：界定市場範圍是關鍵

中央社台北14日電
Uber將以9.5億美元併購foodpanda台灣外送事業，外界矚目是否得進而申請電支執照。本報資料照片
Uber將以9.5億美元併購foodpanda台灣外送事業，外界矚目是否得進而申請電支執照。本報資料照片

台灣外送平台Uber Eats今天砸下震撼彈，宣布以現金9.5億美元將併購foodpanda台灣外送事業，前公平會委員、輔仁大學法律學院榮譽講座教授陳榮隆表示，要判斷結合前後的集中度變化、市場影響性，公平會首先要先界定市場範圍，如果市場劃得大，市占率就會變少，壟斷疑慮跟著減輕，反之市場劃得小，壟斷可能性就高很多。

Uber Eats宣布併購消息一出，立刻引起社會高度關注，主要是因為外送服務在疫情期間強勢崛起，如今已是生活日常，每逢用餐時間，學校、辦公大樓門口，都可看到外送員忙碌送餐身影，不少民眾憂心，一旦兩家外送龍頭合併，掌握更大市場力，可能導致優惠消失、價格變高。

「對於商家，肯定會帶來很大很大壓力」，陳榮隆直言，外送平台市場現在幾乎是兩家獨大，如果結合案通過，變成只有一家，勢必會對市場造成很大影響，對商家而言，可能面臨議價能力下降的困境，以及擔憂Uber少了競爭對手，又再提高平台抽成，而且消費者也會擔心價格上漲。

陳榮隆表示，公平會必須考慮結合產生的利益與不利益，前者是指業者結合後，可能因整合更多資源，更有效率，成本降低有利於提高更好服務或壓低價格，「業者一定會向公平會主張這個理由」，但公平會會關切兩家變為一家，市場力顯著增強，是否有壟斷疑慮、增加不當訂價的可能。

陳榮隆進一步指出，現在大家關切的點都是有無壟斷可能，在這之前，最重要的一環就是「市場劃分」。

根據公平會說法，針對兩大外送平台結合案，將聚焦市場集中度變化、單方效果及協同效果，不排除召開公聽會或座談會。

市場集中度攸關市占率，雖然foodpanda表示目前暫無資料可提供，但根據資策會統計，目前foodpanda為所有年齡層常用第一名，且18至25歲、36至45歲使用度超過77%；另據Measurable AI的市調報告，截至2023年，foodpanda在台灣市占率達52%。

陳榮隆表示，要判斷結合前後的集中度變化、市場影響性，公平會首先要先界定市場範圍，如果市場劃得大，市占率就會變少，壟斷疑慮跟著減輕，反之市場劃得小，壟斷可能性就高很多。

陳榮隆舉例，對於大部分民眾來說，外送、自取、到店購買都是取得商品的管道，如果覺得外送平台點餐的價格太貴，就有可能乾脆自己出門購買；但也有些人高度依賴外送，在這些人眼裡，外送市場就很明確，是Uber Eats、foodpanda兩家獨大。

陳榮隆表示，市場集中度是結合案審理的關鍵，公平會對此案的市場劃分，會是最重要的一環。

回顧過去產業界龍頭合併案，錢櫃與好樂迪同樣受到關注，除了兩家均是KTV龍頭，過程也相當戲劇化，業者殷殷期盼好姻緣，卻遭公平會數度禁止。

不過陳榮隆說，兩案不宜一概而論，「食品取得管道確實比較多樣，但唱歌就是這麼少」。

民眾想要吃麥當勞可以自己去買；點歡樂送、用外送平台點餐，也可以買到，陳榮隆認為，唱歌不一樣，去鋼琴酒吧、路邊唱歌，和在包廂唱歌，不會混為一談，市場界定比較明確。

儘管兩大外送平台結合案的審議結果，待公平會實際啟動後才能得知，陳榮隆認為，此案並非沒有機會通過結合，畢竟結合案確實會提高經營效率，公平會也可能透過附負擔的方式，降低對市場的影響程度。

但陳榮隆也說，外送平台市場在台灣一直沒有明確的法規及主管機關規範，政府不妨趁此機會，集結跨部會力量，正視外送平台的種種議題，包含主管機關、勞動型態、受僱者權益等一併討論。

疫情 麥當勞 AI

上一則

未婚櫃姐獨自撫養2子女 悶殺2子前還拍下可愛熟睡照

延伸閱讀

台灣Foodpanda將以9.5億美元賣給Uber

台灣Foodpanda將以9.5億美元賣給Uber
48元外送費 21元是加收… 限制「垃圾收費」 多州立法

48元外送費 21元是加收… 限制「垃圾收費」 多州立法
Uber訂單疲弱 連兩季未達預期

Uber訂單疲弱 連兩季未達預期
美團旗下KeeTa攻港1年 市占率44%躍第一

美團旗下KeeTa攻港1年 市占率44%躍第一

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
余苑綺丈夫陳鑒因涉嫌當詐團車手頭被捕，遭法院羈押禁見進入台北看守所。圖／聯合報資料畫面

開銷巨大入不敷出 行騙抽2%佣金...余天女婿估得手近百萬

2024-05-07 15:20
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56

超人氣

更多 >
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？
到日本自助旅行需要會日文嗎？日旅達人這樣說

到日本自助旅行需要會日文嗎？日旅達人這樣說
不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅
「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸

「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸