台兩大外送龍頭結合涉壟斷？專家：界定市場範圍是關鍵

Uber將以9.5億美元併購foodpanda台灣外送事業，外界矚目是否得進而申請電支執照。本報資料照片

台灣外送平台Uber Eats今天砸下震撼彈，宣布以現金9.5億美元將併購foodpanda台灣外送事業，前公平會委員、輔仁大學法律學院榮譽講座教授陳榮隆表示，要判斷結合前後的集中度變化、市場影響性，公平會首先要先界定市場範圍，如果市場劃得大，市占率就會變少，壟斷疑慮跟著減輕，反之市場劃得小，壟斷可能性就高很多。

Uber Eats宣布併購消息一出，立刻引起社會高度關注，主要是因為外送服務在疫情 期間強勢崛起，如今已是生活日常，每逢用餐時間，學校、辦公大樓門口，都可看到外送員忙碌送餐身影，不少民眾憂心，一旦兩家外送龍頭合併，掌握更大市場力，可能導致優惠消失、價格變高。

「對於商家，肯定會帶來很大很大壓力」，陳榮隆直言，外送平台市場現在幾乎是兩家獨大，如果結合案通過，變成只有一家，勢必會對市場造成很大影響，對商家而言，可能面臨議價能力下降的困境，以及擔憂Uber少了競爭對手，又再提高平台抽成，而且消費者也會擔心價格上漲。

陳榮隆表示，公平會必須考慮結合產生的利益與不利益，前者是指業者結合後，可能因整合更多資源，更有效率，成本降低有利於提高更好服務或壓低價格，「業者一定會向公平會主張這個理由」，但公平會會關切兩家變為一家，市場力顯著增強，是否有壟斷疑慮、增加不當訂價的可能。

陳榮隆進一步指出，現在大家關切的點都是有無壟斷可能，在這之前，最重要的一環就是「市場劃分」。

根據公平會說法，針對兩大外送平台結合案，將聚焦市場集中度變化、單方效果及協同效果，不排除召開公聽會或座談會。

市場集中度攸關市占率，雖然foodpanda表示目前暫無資料可提供，但根據資策會統計，目前foodpanda為所有年齡層常用第一名，且18至25歲、36至45歲使用度超過77%；另據Measurable AI 的市調報告，截至2023年，foodpanda在台灣市占率達52%。

陳榮隆表示，要判斷結合前後的集中度變化、市場影響性，公平會首先要先界定市場範圍，如果市場劃得大，市占率就會變少，壟斷疑慮跟著減輕，反之市場劃得小，壟斷可能性就高很多。

陳榮隆舉例，對於大部分民眾來說，外送、自取、到店購買都是取得商品的管道，如果覺得外送平台點餐的價格太貴，就有可能乾脆自己出門購買；但也有些人高度依賴外送，在這些人眼裡，外送市場就很明確，是Uber Eats、foodpanda兩家獨大。

陳榮隆表示，市場集中度是結合案審理的關鍵，公平會對此案的市場劃分，會是最重要的一環。

回顧過去產業界龍頭合併案，錢櫃與好樂迪同樣受到關注，除了兩家均是KTV龍頭，過程也相當戲劇化，業者殷殷期盼好姻緣，卻遭公平會數度禁止。

不過陳榮隆說，兩案不宜一概而論，「食品取得管道確實比較多樣，但唱歌就是這麼少」。

民眾想要吃麥當勞 可以自己去買；點歡樂送、用外送平台點餐，也可以買到，陳榮隆認為，唱歌不一樣，去鋼琴酒吧、路邊唱歌，和在包廂唱歌，不會混為一談，市場界定比較明確。

儘管兩大外送平台結合案的審議結果，待公平會實際啟動後才能得知，陳榮隆認為，此案並非沒有機會通過結合，畢竟結合案確實會提高經營效率，公平會也可能透過附負擔的方式，降低對市場的影響程度。

但陳榮隆也說，外送平台市場在台灣一直沒有明確的法規及主管機關規範，政府不妨趁此機會，集結跨部會力量，正視外送平台的種種議題，包含主管機關、勞動型態、受僱者權益等一併討論。