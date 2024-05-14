我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州巴士嚴重車禍翻覆 8死8重傷

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

蔡英文民主峰會演說 盼攜手理念相近國家續捍衛民主

中央社台北14日電
台灣總統蔡英文今天以錄影方式在「哥本哈根民主高峰會」演說。(圖／台總統府影片截圖)
台灣總統蔡英文今天以錄影方式在「哥本哈根民主高峰會」演說。(圖／台總統府影片截圖)

台灣總統蔡英文今天以錄影方式在「哥本哈根民主高峰會」演說表示，台灣致力和盟友及全球夥伴合作，共同確保區域安全穩定，在台灣以堅韌和勇氣因應中國威脅之際，台灣與理念相近國家的夥伴關係是最有效的防禦措施。

台總統府晚間透過新聞稿指出，蔡英文總統與副總統賴清德今天應「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies, AoD）邀請，以錄影方式在第7屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）發表演說。

影片來源：youtube/presidentialoffice

蔡英文說，從上次峰會致詞以來，威權政權帶來更多威脅，積極影響、侵蝕大家對民主體制的信心，並利用人們的恐懼和弱點阻止大家落實自由，還利用錯假訊息、「灰色地帶」活動及認知戰，試圖在海內外分化台灣。

蔡英文表示，中國認為透過常態化網路攻擊、駭客攻擊和軍事侵擾，台灣民眾將因恐懼而耗弱，或變得麻木及安於現狀，但台灣民眾親身經歷數十年威權統治的惡果，每天面臨來自中國急遽升高的威脅和恫嚇，非常瞭解那些試圖利用民主瑕疵的人所帶來的危險，反而比以往更堅定捍衛民主自由。

她也說，政府充分明瞭區域安全所遭受的威脅，因此積極強化國防戰力以捍衛民主，致力和盟友及全球夥伴合作，共同確保區域的安全及穩定，相信無論是外來的侵略或是內在的挑戰，都不會削弱台灣民眾和民主制度的韌性，且台灣也積極與國際社會友人分享對抗威權勢力的經驗，以及民主韌性的故事。

蔡英文說，過去8年，國際高層訪問穩定增加，各國訪團紛紛來台表達支持，國際友人與台灣交往並非沒有壓力，有些甚至遭受經濟及政治脅迫，但仍勇敢頂住威權主義的壓力，這些行動都深深感動台灣。

蔡英文表示，感謝國際友人支持，大家應該對辛苦爭取而來的民主感到自信及自豪，而無論是威脅或脅迫都不會動搖台灣走向世界的決心，台灣已準備好與全球民主國家強化在所有共享利益領域的合作。

她也說，自俄羅斯入侵烏克蘭，民主政體面對的挑戰更為艱鉅，面臨更為強硬的手段試圖侵蝕民主，在台灣以堅韌和勇氣因應中國威脅之際，台灣理念相近國家的夥伴關係即是最有效的防禦措施。

蔡英文表示，種種情況讓哥本哈根民主高峰會更顯重要，正如峰會簡介所言，「這不僅僅是一場聚會，也是共同捍衛民主的勇敢宣示」，今年峰會再次涵蓋了跨大西洋安全、科索沃的民主防衛、確保烏克蘭的軍事需求，以及民主國家應如何保衛台灣等及時議題，相信透過座談討論，可進一步擬訂策略，更完善解決這些重要問題。

她也特別介紹，5月20日時台灣將有一位新任總統，深信在賴清德的領導下，台灣政府和民眾將持續為全球的民主自由發展而努力。

蔡英文 賴清德 烏克蘭

上一則

陳水扁特赦卡關？法務部報告：未判決案件不在特赦範圍內

下一則

6都只剩侯友宜 蔣萬安排開行程確定520出席賴清德就職

延伸閱讀

特赦話題再起 陳水扁向蔡英文討人情引聯想

特赦話題再起 陳水扁向蔡英文討人情引聯想
新聞評論／聲稱主權與民主 蔡英文卻留下更危險的台灣

新聞評論／聲稱主權與民主 蔡英文卻留下更危險的台灣
台駐美代表俞大㵢：台灣非麻煩製造者 不會宣布獨立

台駐美代表俞大㵢：台灣非麻煩製造者 不會宣布獨立
駐美代表俞大㵢：台非麻煩製造者 不會宣布獨立

駐美代表俞大㵢：台非麻煩製造者 不會宣布獨立

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
余苑綺丈夫陳鑒因涉嫌當詐團車手頭被捕，遭法院羈押禁見進入台北看守所。圖／聯合報資料畫面

開銷巨大入不敷出 行騙抽2%佣金...余天女婿估得手近百萬

2024-05-07 15:20
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56

超人氣

更多 >
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？
到日本自助旅行需要會日文嗎？日旅達人這樣說

到日本自助旅行需要會日文嗎？日旅達人這樣說
不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅
「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸

「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸