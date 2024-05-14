蔡英文民主峰會演說 盼攜手理念相近國家續捍衛民主

台灣總統蔡英文今天以錄影方式在「哥本哈根民主高峰會」演說。(圖／台總統府影片截圖)

台灣總統蔡英文 今天以錄影方式在「哥本哈根民主高峰會」演說表示，台灣致力和盟友及全球夥伴合作，共同確保區域安全穩定，在台灣以堅韌和勇氣因應中國威脅之際，台灣與理念相近國家的夥伴關係是最有效的防禦措施。

台總統府晚間透過新聞稿指出，蔡英文總統與副總統賴清德 今天應「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies, AoD）邀請，以錄影方式在第7屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）發表演說。

影片來源：youtube/presidentialoffice

蔡英文說，從上次峰會致詞以來，威權政權帶來更多威脅，積極影響、侵蝕大家對民主體制的信心，並利用人們的恐懼和弱點阻止大家落實自由，還利用錯假訊息、「灰色地帶」活動及認知戰，試圖在海內外分化台灣。

蔡英文表示，中國認為透過常態化網路攻擊、駭客攻擊和軍事侵擾，台灣民眾將因恐懼而耗弱，或變得麻木及安於現狀，但台灣民眾親身經歷數十年威權統治的惡果，每天面臨來自中國急遽升高的威脅和恫嚇，非常瞭解那些試圖利用民主瑕疵的人所帶來的危險，反而比以往更堅定捍衛民主自由。

她也說，政府充分明瞭區域安全所遭受的威脅，因此積極強化國防戰力以捍衛民主，致力和盟友及全球夥伴合作，共同確保區域的安全及穩定，相信無論是外來的侵略或是內在的挑戰，都不會削弱台灣民眾和民主制度的韌性，且台灣也積極與國際社會友人分享對抗威權勢力的經驗，以及民主韌性的故事。

蔡英文說，過去8年，國際高層訪問穩定增加，各國訪團紛紛來台表達支持，國際友人與台灣交往並非沒有壓力，有些甚至遭受經濟及政治脅迫，但仍勇敢頂住威權主義的壓力，這些行動都深深感動台灣。

蔡英文表示，感謝國際友人支持，大家應該對辛苦爭取而來的民主感到自信及自豪，而無論是威脅或脅迫都不會動搖台灣走向世界的決心，台灣已準備好與全球民主國家強化在所有共享利益領域的合作。

她也說，自俄羅斯入侵烏克蘭 ，民主政體面對的挑戰更為艱鉅，面臨更為強硬的手段試圖侵蝕民主，在台灣以堅韌和勇氣因應中國威脅之際，台灣理念相近國家的夥伴關係即是最有效的防禦措施。

蔡英文表示，種種情況讓哥本哈根民主高峰會更顯重要，正如峰會簡介所言，「這不僅僅是一場聚會，也是共同捍衛民主的勇敢宣示」，今年峰會再次涵蓋了跨大西洋安全、科索沃的民主防衛、確保烏克蘭的軍事需求，以及民主國家應如何保衛台灣等及時議題，相信透過座談討論，可進一步擬訂策略，更完善解決這些重要問題。

她也特別介紹，5月20日時台灣將有一位新任總統，深信在賴清德的領導下，台灣政府和民眾將持續為全球的民主自由發展而努力。