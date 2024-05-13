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台立院邀賴清德國情報告 何時來、如何答5/16再協商

中央社台北13日電

台灣立法院朝野黨團今天協商邀請總統當選人賴清德520就職後，赴立法院進行國情報告的日期與形式，歷經約200分鐘討論，僅就立委發言時間與人數達成初步共識；至於何時進行國情報告及回答形式等無共識，16日再協商。

立法院朝野黨團10日協商達成共識，邀請賴清德520就職後，赴立院進行國情報告，但關於國情報告時間點，及進行方式是採即問即答、或統問統答等，朝野黨團今天進行協商。

在國情報告時間點，民進黨立法院黨團主張，這必須合乎憲法原則，讓新任行政院長卓榮泰先進行施政報告，再安排國情報告。國民黨立法院黨團認為，國情報告要先於施政報告。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，總統在立院國情報告的程序，就是依照法律予以處理，民眾黨團對先後次序無強制要求；基於對總統的尊重，若希望行政院長先總質詢後、總統再來，亦無不可。

此時討論已經近70分鐘，朝野黨團未有具體共識，會議主席、立法院長韓國瑜宣布休息。約10分鐘後繼續開會，朝野進入第2輪攻防，包括國情報告的回答方式，是3位立委或5位立委發言完、還是等整個黨團代表發言完，或是所有立委發言完，再由總統回答，朝野仍無法達成共識。

民進黨團總召柯建銘強調，核心問題要解決，要把合法、合憲問題說明清楚，一定要合憲。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷則說，創下憲政首例比什麼都重要，看不懂民進黨是想要促成此事，還是要惡意杯葛，國民黨團釋出很大善意，也未堅持即問即答。

國民黨團總召傅崐萁指出，全國人民對肥皂劇沒有興趣，賴清德選舉時就說願意到立法院做國情報告，國民黨團立場很清楚，就是會以友善、大格局，歡迎賴清德到立法院做國情報告，但民進黨團是要搭台還是砸場。

柯建銘說，沒有人要拖延、拆台。民進黨團幹事長吳思瑤指出，沒有人要毀掉這件事情，而是想成就美事、把台搭穩。

對於賴清德何時赴立法院國情報告、回答的方式，因各黨團無法達成共識，韓國瑜詢問各黨團是否接受他的初步意見，就是未來賴清德到立法院進行國情報告後，由各黨團推派代表發言，國民黨團與民進黨團均9位、民眾黨團2位，發言時間每人5分鐘。

對此初步意見，黃國昌建議時間可延長、例如7分鐘，傅崐萁也說可以7分鐘；柯建銘指出，時間長短問題還好。

韓國瑜最後建議折衷採6分鐘，獲在場黨團支持。至於回答方式是要一問一答、或黨團統問統答，還是綜合答覆等，16日再協商討論。

賴清德 國民黨 民進黨

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