520不同調？藍營人士：盧秀燕看2028願景、蔣萬安2026市政優先

台中市長盧秀燕向議會請假，將參加520正副總統就職典禮。聯合報系資料照片

520準總統賴清德 就職典禮，台中市長盧秀燕已宣布將出席，台北市長蔣萬安日前則稱無法出席，但蔣今改口，表示將看是否調整市政行程。對於盧、蔣不同調，藍營人士認為，盧秀燕看的是2028願景，蔣萬安現階段仍以2026市政優先。

台中市長盧秀燕確定參加520就職典禮，成為首位公開表態出席的藍營市長；她透過市府新聞局表示，就職乃大典，行程允許可共襄盛舉，當天為台中市議會總質詢，已徵得當天上午總質詢的議員同意，將請半天假前往參加。行政院副院長鄭文燦稱讚盧秀燕非常理性、認真，且是政績受到肯定的市長。

據了解，蔣萬安能否出席520就職典禮，的確是卡在市政拜會行程，這次出訪日本東京也是最近才確定，蔣5月18日就返國，也是為了看能否排開行程，保留出席520的彈性，但520當天仍有安排重要國際人士拜會。對於民進黨 立委王世堅批蔣不出席就是沒風度，藍營人士說，前總統馬英九 就職典禮時，民進黨人士都不去，當時民進黨團總召柯建銘還酸「不要去破壞人家的party」，這次就是另一種「綠能，你不能」。

國民黨議員張斯綱說，蔣萬安與盧秀燕去不去520就職，的確考量點不同，據他了解，蔣萬安那天應已排定重要的國際訪客行程，正在跟訪客溝通，看是否可以調整行程。

「老大說和解，底下小弟還在打，怎麼和解？」張斯綱也指出，國家慶典當然大家要捐棄成見，祝福新任總統上任，但在此之前，賴清德也應該思考是否該營造和緩朝野氣氛，總不能嘴巴上講兩岸要對話，朝野要對話，現在氣氛卻這麼糟，在野陣營裡也有支持者認為，「為何我要去，沒有這個氣氛。」

張斯綱說，儘管現在輿論，外界質疑在野黨不去參加520較多，但執政黨也要思考，取得權力後，剛開始說要謙卑、聆聽，動作上卻相反，「哪一個才是真正的你？」這是賴清德與民進黨要去思考的事情。

張斯綱也說，賴清德是「雙弱勢、雙少數」總統，上任前應拜會「前總統們」，聽聽前總統馬英九對兩岸關係看法，甚至這次與大陸國家主席習近平見面有什麼新想法？相信馬對兩岸一定知無不言、言無不盡。賴也應該拜會前總統陳水扁，聽聽陳對於兩岸關係怎麼維持，怎麼變成美國不信任陳水扁？

民眾黨主席柯文哲將出席520就職典禮，民眾黨議員陳宥丞說，國家和解共生是大家要有的態度，他提醒蔣萬安要「經一事、長一智」，應該學習柯文哲，重大決策要有定見、方向，不需要用行程去搪塞。

民進黨議員洪婉臻說，從過去幾件爭議案來看，蔣萬安都急於尋求中央協助，既然如此，蔣更應該趕快更改行程出席520就職典禮，絕對是「善的開始」；民進黨議員簡舒培則批，蔣身為首都市長，對於國家元首就職大事，自己本身就該有立場，「是不是最重要的事情，不應該看風向」。