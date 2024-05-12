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特赦陳水扁 許宇甄：蔡英文卡通「貓的報恩」看太多

記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

台灣總統蔡英文傳出可能於近日特赦涉多條貪汙罪嫌的前總統陳水扁，已有人士在拱陳水扁特赦後再選總統。國民黨立委許宇甄指出，陳水扁依法不能再選總統。另外，現在全國支持特赦陳水扁民調僅22%，蔡英文是否卡通「貓的報恩」看太多，要在卸任前做「英文報恩」。

國民黨立委許宇甄表示，陳水扁被特赦後，只是免刑不免罪，他涉犯貪污罪判刑確定，不可再選總統，除非準總統賴清德為陳修法。而且他還有四大案件待審，是要怎麼再參選總統？除非民進黨要為了陳水扁一人來修法，將曾任前總統職務者除外，但民進黨敢這樣做嗎？陳水扁利用部分民眾對不懂法律規範的意識，要為自己創造特赦的正當性，果然是台灣最會選舉的政治人物。

許宇甄認為，要特赦陳水扁前，應請請陳水扁先向全國人民認錯、道歉，她也要呼籲陳，別整天只想著「不牢而獲」，現在是陳欠全國人民道歉，不是全國人民欠你自由權利。蔡英文總統明知民調支持特赦陳水扁只有22%，但仍要在卸任前頒布特赦令，愛貓的蔡英文應該是「貓的報恩」看太多遍，現在要做「英文報恩」。

許宇甄強調，特赦只能處理陳水扁被判刑確定的案子，至於停審中的案子要等準總統賴清德來大赦，或者修赦免法。既然陳水扁已恢復到生龍活虎狀態，還能擔任陳幸妤的訴訟代理人，並打贏一審官司，司法院應該重新審理陳水扁停審的案子，早點結束這長達20年鬧。

許宇甄指出，陳水扁若是清白就還他一個公道，如果罪證明確，三審定讞，該關就關，該還錢就還錢。若賴清德想再特赦就去做，反正賴的標準本來就是雙標，在賴清德的眼中，連民主進步黨中央黨部秘書長吳乃仁都是無罪的，未來是不是也要來特赦？

陳水扁 賴清德 蔡英文

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