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台灣穿山甲寶寶「小松果」 融化動物學家珍古德的心

中央社布拉格12日專電
珍古德(左)與穿山甲寶寶「小松果」相見歡。(擷自X平台@ Miroslav Bobek)
珍古德(左)與穿山甲寶寶「小松果」相見歡。(擷自X平台@ Miroslav Bobek)

世界著名的靈長類動物學家珍古德昨天拜訪布拉格動物園，除了為剛出生的猩猩寶寶取名為「蓋亞」，也與台灣穿山甲寶寶小松果（Šiška）互動，直呼「從未像在布拉格動物園這樣，與穿山甲如此靠近。」

布拉格動物園表示，花數十年研究黑猩猩的人類學家珍古德（Jane Goodall）11日造訪布拉格動物園（Prague Zoo），並為一個月前出生的雌性猩猩寶寶取名為「蓋亞」（Gaia）。

珍古德表示，取名為蓋亞有兩個原因。第一，蓋亞是希臘大地女神，也是地球本身，猩猩和人類都是星球上生命的一部分。第二，有一隻生活在貢貝（Gombe）的年輕黑猩猩名叫蓋亞，他是珍古德在坦尚尼亞研究的第一個黑猩猩家族中的最後一隻。現在她在布拉格有了同名者。

除此之外，珍古德帶來她的新童書「穿山甲」（Pangolina）進行簽書活動，以及與台灣穿山甲寶寶「小松果」互動。珍古德說：「從未像現在在布拉格動物園這樣，與穿山甲如此靠近。」

小松果的父母來自台灣，台北市立動物園2022年4月借殖捷克首都布拉格的一對穿山甲，這對名為果寶（雄）及潤喉糖（雌）的穿山甲，於2023年2月產下小穿山甲小松果，它是在歐洲誕生的第一隻穿山甲。

目前小松果已滿一歲，平日喜歡吃由蜜蜂幼蟲製成的特殊營養物，並喜歡攀爬樹枝。

布拉格動物園園長波貝克（Miroslav Bobek）在新聞稿中表示：「小松果一歲了，自從她出生以來，不僅成為歐洲第一隻成功繁殖的小穿山甲，這本身就是一項偉大的成就；加上大眾對小松果的興趣，她成為野生穿山甲的「大使」，有助提高人們對動物界面臨的偷獵、非法貿易威脅的意識。」

對於珍古德此次的拜訪，波貝克說：「她（珍古德）在百忙之中抽空參觀布拉格動物園，見到了穿山甲，甚至為一隻小猩猩命名，這對我們來說是非凡的榮譽，也是對我們最好的認可。」

人類學家珍古德11日造訪布拉格動物園，並為一個月前出生的雌性猩猩寶寶取名為「蓋亞...
人類學家珍古德11日造訪布拉格動物園，並為一個月前出生的雌性猩猩寶寶取名為「蓋亞」（Gaia）。（路透資料照）

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