涉性騷女同事襲胸臀 台查稅名檢傳訊「奴才知錯」

前檢察官施教文有財稅專業背景，查稅能力國稅局也佩服，卻被檢舉利用公務觸碰女同事胸部等不當情事。(本報資料照片)

曾參與偵辦頂新製油案偵查的彰化地檢署前檢察官施教文，是檢察界公認的查稅高手，卻被檢舉利用公務觸碰女同事胸部等不當情事，遭彰化地檢署請求個案評鑑，檢評會調查後認為有懲戒必要，決議報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

施教文被檢舉2022年9月與女同事聊天時，以言語及以手指比畫，評論對方身材，趁對方不注意以手指碰觸對方胸部；另被控於2023年3月，藉由與女同事開會，利用空檔走到對方背後伸鹹豬手觸摸臀部。

檢評會調查，2023年7月，施教文於中區國稅局 會議室開會時，將女同事坐椅拉到自己旁邊，突握住對方雙手；另於鹿港訊問證人時，趁打筆錄的女書記官來不及抗拒，以手觸摸對方手背、甚至還環繞腰部。

檢評會調查時，施教文表示，他是因腰傷跌倒不慎誤觸對方，否認有性騷擾 ，至於在國稅局緊握女子雙手，他則聲稱是在讚揚對方工作表現，不是吃豆腐。

檢評會審查時，依施教文事後傳給相關被害人「主子！對不起，奴才知道錯了，不知道妳要用何種方式向妳道歉！」等簡訊，認定施確有涉性騷擾事件。

檢評會認為，施教文多次對女同事性騷擾，侵害被害人尊嚴，破壞檢察官及檢察機關形象，行為不檢、違犯情節重大，請求評鑑成立，決議報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

施教文是司法官學院40期結業，參與許多重大民生案件偵查，包括轟動一時的頂新製油案，讓他聲名大噪。2021年「彰雲嘉」地檢署聯盟投票 選民選檢審委員，施因票數最高當上委員長。

不過，施教文曾對主任檢察官入圍程序有意見，一度離席表態，還發聲明指自己是「誤入叢林的小白兔」，抗議人事案不透明，作風引人側目，而性騷擾事件後，施不再擔任檢察官。