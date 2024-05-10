花蓮今連10震 大清水山崩 影像驚人

花蓮今天下午發生多次規模超過4的地震，其中一起規模達到5.8，有民眾拍到大清水山山崩影像。圖／民眾提供

花蓮今天截至目前已經一連10次地震 ，多半介於芮氏規模4.0至5.8之間，花蓮最大震度4級，連連天搖地動讓民眾直呼「頭都暈了」，幸好未傳出災情，下午劇烈搖晃過後，有民眾拍下大清水山落石粉塵飛揚畫面，相當驚人。

影片來源：聯合新聞網

根據中央氣象署觀測，花蓮外海今天上午6時40分發生規模3.6公里地震後，一直到下午4時40分，一共發生10起地震，且都是淺層地震，讓人相當有感。

其中下午3時45分的地震芮氏規模5.8，太魯閣及和平、西寶震度4級，花蓮市、壽豐鄉鹽寮、秀林鄉銅門、豐濱鄉磯崎3級。接著到下午3時50分，5分鐘內再接連發生3起規模都超過4的地震，國家級警報大響，嚇得花蓮人心慌慌。

下午地震發生後，有民眾拍下秀林鄉大清水山山崩落石的影像，只見山頭落石轟隆隆，伴隨陣陣煙塵而下，相當駭人。

地震發生後，公路局立即巡查省道路況，東區養護工程分局表示，巡查後確認轄管的宜蘭、花蓮縣境內省道，道路、橋梁、隧道無災情，交通正常通行中；花蓮縣消防局也表示未接獲災情回報。