徐巧芯公開援烏克蘭密件 北檢列他字案被告偵辦

台灣外交部控告國民黨立委徐巧芯洩密。徐巧芯8日在立法院接受媒體聯訪時表示，公開的事情不是祕密，這是中華民國法律重要的原則。（中央社）

台灣外交部控告國民黨 立法委員徐巧芯，涉嫌洩密部分台灣與捷克援助烏克蘭 專案文件。北檢接獲告發後，已分他字案偵辦，將徐巧芯列為洩密案被告，交由檢肅黑金專組偵辦。

北檢今天指出，接獲相關告發後，檢察官已分他字案偵辦，案由是刑法洩密罪，徐巧芯身分為被告，由檢肅黑金專組負責偵辦，持續蒐證、調查。

全案緣於，徐巧芯日前表示，台灣與捷克簽訂1000萬美元的協助烏克蘭專案，指定捷克衛生科技院執行計畫，但此會主持人與捷克政商關係密切，恐讓台灣援烏款項間接介入捷克內政，外交部須對外說明清楚。

對此，外交部透過新聞稿指出，徐巧芯憑空捏造影射圖利私部門，推理邏輯的荒謬令人匪夷所思。

徐巧芯後來公開外交部送交立法院密集文件內容，引發爭議；徐巧芯表示，外交部稱公開透明，她才會公布文件。她自認仍有保密義務，跟本案無關部分已做遮蔽處理，盡到身為立委保密的義務，她本人問心無愧。

外交部7日指派條法司副司長許柏逸向台北地檢署告發徐巧芯違反刑法洩密罪；另外，台灣基進也已向台北地檢署告發徐巧芯涉犯洩密罪。