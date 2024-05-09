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台女大學生感冒打點滴卻四肢癱瘓 這醫院賠了1551萬

記者林孟潔／台北即時報導
三總澎湖分院。圖／聯合報系資料照片
三總澎湖分院。圖／聯合報系資料照片

汪姓女大學生2008年感冒發燒到三軍總醫院澎湖分院就診，由周姓醫師、鮑姓護理師施打抗生素、葡萄糖酸鈣，導致她癲癇、休克，最終因缺氧性腦病變而四肢癱瘓，汪女提告求償，最高法院認定周、鮑女、三總澎湖分院應連帶賠償1551萬1722元(新台幣，約合17萬美元)，全案確定。

汪女主張，她當年僅19歲，因感冒發燒症狀持續不退，2008年5月21日到三總澎湖分院就醫，周認為她右側急性腎盂腎炎而住院，並注射第三代抗生素，隔天再指示護理師注射葡萄糖酸鈣，鮑女事後發現點滴速度變慢而調快，她隨即血壓降低、癲癇發作、休克，急救並轉院治療，仍因缺氧性腦病變，導致兩側肢體癱瘓。

汪女認為，她當時鈣離子數值略低，但沒有抽筋、腦壓升高等症狀，沒有注射葡萄糖酸鈣的急迫需求與必要性，且周沒有注意衛生署（現今衛生福利部）警示應避免併用第三代抗生素與含鈣溶劑，即使因治療需要，也必須在注射第三代抗生素48小時後才可給予。

汪女指出，鮑女也沒有注意徹底清洗點滴藥袋，造成第三代抗生素與葡萄糖酸鈣混合產生沉澱，且調整點滴速度過快，導致她嘔吐、昏迷休克，她認為周、鮑女均有過失，而三總澎湖分院是2人的僱用人，也應負連帶責任，請求賠償醫藥費、看護費、喪失勞動能力損失、精神慰撫金等，共1551萬1722元。

周、鮑女及三總澎湖分院反駁，是因汪女低血鈣才指示施打葡萄糖酸鈣，鮑女注射葡萄糖酸鈣之前，也已徹底清洗藥袋，沒有讓兩種藥物混合產生沈澱，周、鮑女符合醫療常規沒有疏失，且汪女是在葡萄糖酸鈣注射後約2小時才發生癲癇、休克，與藥物使用之間沒有因果關係。

案件歷經多次被最高法院廢棄發回更審，高雄高分院更三審認為，周指示施打葡萄糖酸鈣時，確實疏未注意衛生署的警示及仿單說明，也沒有注意使用第三代抗生素時，應避免在48小時內接續使用葡萄糖酸鈣，認定有過失。

更三審指出，根據證人說法，當時低血鈣藥物加入點滴後，「點滴就變的白白稠稠的」，認定鮑女確實沒有徹底清洗輸注套，且在發現輸液管路阻塞或內容物混濁，竟加快點滴輸注速度也有過失，應負損害賠償責任。

更三審認為周、鮑女是三總澎湖分院雇用的醫師、護理師，醫院也應負連帶賠償責任，審酌後判周、鮑女、三總澎湖分院應連帶賠償汪女1551萬1722元；案件上訴，最高法院認為更三審判決沒有違誤，駁回上訴，全案確定。

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