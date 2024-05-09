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台學童普遍用抖音、小紅書 民進黨議員憂天然獨變天然統

記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員朱正軒質詢教育局長鄭新輝，指現今學童普遍使用抖音、小紅書等平台，恐淪為「天然統」。(圖／朱正軒提供)
台南市議員朱正軒質詢教育局長鄭新輝，指現今學童普遍使用抖音、小紅書等平台，恐淪為「天然統」。(圖／朱正軒提供)

台南市議員朱正軒今天在議會質詢教育局，針對學童的國家認同及媒體識讀提出擔憂，指現今學童普遍使用抖音、小紅書等平台，恐受到中國資訊滲透影響，過去有說法稱台灣年輕一代為「天然獨世代」，但現今來自中國的社群媒體恐讓學童淪為「天然統」。教育局長鄭新輝表示，反對那些試圖注入讚頌中國、貶抑台灣的潛在課程進入校園。

朱正軒表示，教育是防範資訊戰的第一道防線，教育不僅影響學生，還能透過學生影響家庭，應從小培養孩子的敵我意識及資訊辨識能力，教導他們如何識別真假消息，這對於確保國家安全至關重要。

朱正軒比喻，就像是為學生「打疫苗」，讓他們在面對中國的資訊戰時能夠有所防範，能夠產生「抗體」。因為現代科技社會中，要完全不接收到敵意國家的資訊是不可能的，但若能從小建立起足夠的警覺性，當意識且認同中國對台灣的威脅，對於來自中國的資訊較有可能保持警惕而不易受到影響。

鄭新輝說，包括美國和歐洲在內的全球多個國家，都已經察覺到抖音所帶來的挑戰及危險性。連日前台南市某國小營養午餐事件也有抖音在傳負面的訊息，會要求第一線的教育工作者加強學生的媒體識讀能力，讓學生具備辨別訊息真偽的能力。

教育局說明，有關議員提及強化抖音軟體等數位媒體識讀工作，將持續融入課程，結合閱讀教育、全民國防教育及資訊倫理素養課程，除由國教輔導團辦理研習課程及培養教師融入各領域課程外，將在課程及活動中引導學生思辨媒體傳遞內容，判斷虛構與現實間差異，避免模仿影音媒體不當行為。

台南市教育局長鄭新輝表示會要求第一線的教育工作者加強學生的媒體識讀能力，讓學生具...
台南市教育局長鄭新輝表示會要求第一線的教育工作者加強學生的媒體識讀能力，讓學生具備辨別訊息真偽的能力。(記者吳淑玲／攝影)

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