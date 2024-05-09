柯文哲嗆「白痴議員」 國民黨鍾小平：倒了邪楣遇爛事

台北市議員鍾小平今早赴台北地檢署。告發台北市前市長柯文哲、前副市長彭振聲涉嫌「貪物治罪條例」圖利罪。(圖／北市議員鍾小平提供)

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲 針對「魚果市場改建」與北市議員槓上，今嗆「當年審預算 議員都白痴？」。國民黨 議員鍾小平批評，柯文哲沒有羞恥心、不檢討，「倒了邪楣遇到這種爛事」，怎還有臉說三道四。

柯文哲今反嗆，果菜魚類市場每筆預算都在議會審查通過，「今天所有出來講話的議員，我就直接問一個問題，這些預算在審查的時候你們在哪裡，怎麼當年都不講話，現在全部都跳出來了？還是你要跟我說你當年是白痴，現在突然搞清楚了？」

「他怎麼還有臉說三道四？政治真可悲」鍾小平回應，柯文哲今天終於反擊，當初涉嫌貪腐竟說議員是「白痴議員」，還有沒有羞恥心？不但不檢討還反罵台北市議員。

鍾小平說，當初議會根本不想給預算，那是因為不給錢會變成「爛尾樓」，才同意北市府追加49.93億預算，「這些都是你造的孽，我們和蔣萬安幫你收拾爛攤子，我們這些議員倒了邪楣，遇到這種爛事」，批評柯不知檢討、官商勾結，與財團沆瀣一氣，

國民黨議員游淑慧日前揭露「台北第一果菜批發市場暨台北魚類批發市場改建工程」減項發包，預算暴增至189億9351萬6000元(約6.1億美元)；鍾小平、楊植斗、林杏兒本周接連赴監察院要求彈劾柯文哲、台北地檢署檢舉柯與前副市長彭振聲違反「貪汙治罪條例」，圖利中華工程，是官商勾結、綁標。