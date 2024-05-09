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中國海警5月第4次 還首次與公務船共闖金門水域

記者李成蔭／金門即時報導
台海巡署金馬澎分署表示，中午12時即偵監到中國海警及公務船聚集，並於下午3時進入水域，在海巡全程對應監控，中方船隻於下午4時30分航出金門水域。(圖／台金馬澎分署提供)
台海巡署金馬澎分署表示，中午12時即偵監到中國海警及公務船聚集，並於下午3時進入水域，在海巡全程對應監控，中方船隻於下午4時30分航出金門水域。(圖／台金馬澎分署提供)

中國海警船再闖台灣金門海域，引發關注，台海巡署金馬澎分署表示，中午12時即偵監到中國海警及公務船聚集，並於下午3時進入水域，在海巡全程對應監控，中方船隻於下午4時30分航出金門水域；金馬澎分署呼籲，這是中國海警5月第4次闖入，也是首次與其他公務船同時航入，應立即停止不理性行為。

金馬澎分署說明，今中午12時起，即偵監到金門南面海域陸續有中國海警船5艘及中國公務船7艘聚集，海巡署隨即調度6艘海巡艇分組對應，全程監控蒐證，並廣播驅離。

下午3時，由「海巡06」、「海巡0802」、「中國海監8002」、「中國海監8027」、「東海救113」、「中國漁政 35501」及「華英391」等7艘公務船組船團，該船隊分別隸屬於中國海事及漁業等部門，船群進入金門料羅西南方約4浬之台灣限制水域，並與另3艘中國漁船，疑似從事海上操演，全程由金門海巡隊派遣 PP-10079、PP-3552及PP3573 等3艘巡防艇監控蒐證、廣播驅離。

同一時間，另由中國海警「14608」、「14512」、「14604」、「14603」等4艘海警船組成另一船團，自金門大膽南面航入台灣禁限水域，並由另一艘「14515」在我方水域外圍航行，台方金門海巡隊派出 PP-10083、10073及3596等3艘巡防艇，持續對應監控蒐證，並全程廣播驅離。下午4時30分，在海巡署巡防艇對應監控下，上述中國海警船、公務船皆航出金門水域。

金馬澎分署表示，這是中國海警船在5月第4次編隊航入金門水域，也是首次中國海警船與其他中國公務船同時航入；中方多次以編隊方式在此水域高速航行，此舉已嚴重破壞兩岸和平穩定及航行安全，傷害兩岸人民情感，無助於兩岸和平交流。

金馬澎分署強調，對於中國海警聲稱在金廈海域常態執法，海巡署均偕同國防部運用聯合情監偵手段，綿密掌握金門周邊海域情勢，並採取應對方案，確保金門海域航行安全及漁民作業權益。

台海巡署金馬澎分署表示，中午12時即偵監到中國海警及公務船聚集，並於下午3時進入...
台海巡署金馬澎分署表示，中午12時即偵監到中國海警及公務船聚集，並於下午3時進入水域，在海巡全程對應監控，中方船隻於下午4時30分航出金門水域。(圖／台金馬澎分署提供)
台海巡署金馬澎分署表示，中午12時即偵監到中國海警及公務船聚集，並於下午3時進入...
台海巡署金馬澎分署表示，中午12時即偵監到中國海警及公務船聚集，並於下午3時進入水域，在海巡全程對應監控，中方船隻於下午4時30分航出金門水域。（圖／台金馬澎分署提供）

國防部

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