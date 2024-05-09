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福建海警船頻擾 陸委會：兩岸和平需要雙方盡力

中央社台北9日電
陸委會副主委兼發言人詹志宏。中央社
陸委會副主委兼發言人詹志宏。中央社

中國海警船在5月20日總統就職日前頻擾金門禁限制水域。陸委會今天表示，呼籲中共不要在台海從事挑釁行動，維持兩岸、區域和平情勢需要雙方共同盡一份力。

大陸委會員（陸委會）今天下午舉行例行記者會，副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。

詹志宏表示，一再地呼籲中共不要在台海從事任何挑釁行動，除了防範意外發生外，維持兩岸、區域和平情勢需要雙方共同盡一份力；中共不該藉由這些行為來改變台海現狀。

詹志宏強調，中共作為已經引起台灣人民、國際社會的高度關注，必須一再地呼籲中共，不要用這種挑釁行為、不要用任何藉口來破壞兩岸和平局勢與現狀。

中國日前宣布，將恢復福建居民到馬祖旅遊；在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民到台團隊旅遊。

詹志宏表示，中國相隔8個月才回應台灣去年8月24日所宣布的兩岸對等開放觀光交流規畫；不過對岸的回應與預期有非常大落差，對岸提出來的作法也很模糊，其說願意開放觀光，這是指團客或是自由行，採何種形式未說清楚。

他提到，馬祖小三通目前船班充裕，交通沒有問題，相關單位人員也都作好準備，不過截至目前為止，沒有福建居民申請赴馬祖觀光。

詹志宏指出，由於觀光開放涉及整體兩岸互動考量，目前各機關尚在研議中，會不會由5月20日後新政府來作正式、完整的評估與考量再作出政策決定，「這個目前沒有辦法回應」。

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