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暖化持續到世紀末 台灣夏天恐達7個月

記者胡瑞玲／台北9日電
台灣首份「氣候變遷科學報告」8日正式發表，指出若全球暖化持續惡化，未來台灣夏季恐長達7個月。圖為運動民眾用公用水龍頭沖涼。(記者曾原信／攝影)
台灣首份「氣候變遷科學報告」8日正式發表，指出若全球暖化持續惡化，未來台灣夏季恐長達7個月。圖為運動民眾用公用水龍頭沖涼。(記者曾原信／攝影)

環境部與國科會昨發布2024國家氣候變遷科學報告，這也是去年氣候法通過後，台灣第一本氣候變遷科學報告。報告顯示，台灣暖化將持續到本世紀末，若無法有效控制溫室氣體排放，台灣夏天恐長達7個月、高溫逾攝氏36度的天數將增加75天，且海平面將上升，雲林、台南、彰化、基隆等縣市溢淹面積增加顯著，農作物產量也會受影響。

國科會2011、2017年，曾先後對應聯合國政府間氣候變化專門委員會(ＩＰＣＣ)，並根據台灣本土模型，發布兩次「台灣氣候變遷科學報告」，氣候法上路後，根據法規再度發布新版本，並更名為「國家氣候變遷科學報告」，內容包含全球及東亞氣候變遷概述、台灣氣候變遷現象與衝擊資訊、氣候變遷風險與調適科學架構。

根據報告指出，若全球暖化無法有效控制溫室氣體排放，台灣的夏天恐長達7個月，除增加人體健康威脅與都市熱島效應外，水稻、玉米等重要糧食作物與畜牧將受高溫影響而減少。

模式評估，水稻產量整體趨勢下降，世紀中、末分別減少13%及18%，玉米產量整體也呈下降趨勢，世紀中、末平均分別減少10%、17%。

生態上影響，天然森林面積適合生長的海拔高度將提高173公尺，反映動植物棲地變化，適生面積僅餘現在的16.08%。水溫若高於攝氏33至34度，不利於海草生長，全球海洋生物量於2030年後下降幅度逐年加劇，高碳排情況下，2060年後生物量將大幅減少。

報告提及，全台用水相對敏感的春季，連續不降雨日數將增加、豐枯水期的差距也增加，乾旱事件強度及頻率提高，極端暴雨將成新常態，現在50年才發生的極端降雨，未來可能每10年發生。此外，未來侵台颱風數量受暖化影響將減少，但風速及降雨會有增加趨勢，對台灣水資源管理及災害風險都有影響。

中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄表示，此份科學報告利用各情境，顯示台灣暖化將持續到本世紀末，未來夏季延長、冬季縮短，乾濕季降雨差距增加，且暖化不利汙染擴散，將導致秋冬空氣品質更差。

中央大學水文及海洋科學研究所教授李明旭說，在暖化攝氏2度情境下，台灣海平面預估將上升34.5公分，造成海岸溢淹面積增加，並以雲林縣情況最嚴重，溢淹最大深度超過2公尺，淹沒面積達4.3%；其次為台南市，溢淹最大深度1.5至2公尺，淹沒面積達3.29%。

此外，報告也顯示，彰化溢淹最大深度1.5至2公尺，淹沒面積達2.89%，基隆市溢淹最大深度0.5至1公尺，淹沒面積達2.26%。

環境部政務次長施文真表示，極端氣候造成人民及環境的威脅，過去著重減緩，近年減緩與調適需同步進行，該報告是在氣候法通過後，協助各部會、地方政府調適行動時的科學基礎。

氣候變遷 暖化 高溫

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