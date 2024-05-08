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柯建銘再轟在野沒收民主 台灣國會恐香港化

記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。(本報資料照片)
民進黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

民進黨今中常會，黨主席賴清德因有公務行程請假，由民進黨團立法院黨團總召柯建銘代為主持。柯建銘表示，現在是非常嚴肅的時刻，每天都走入深水區，國民黨利用國會多數暴力，沒收台灣民主及憲法，但無法沒收民心和民意，希望大家團結，共同守住民主。

民進黨發言人吳崢於會後轉述柯建銘致詞內容。柯建銘說，大家都很清楚目前國會的狀況，國民黨今天在立法院還是一樣，第五次提散會動議，沒收國會。另外，在整個國會改革方案上，丟包民進黨的版本，趕他們的版本出委員會，中間也不召開公聽會等，這顯現一個現象，國民黨整個沒收國會及憲法，利用國會多數暴力立法，要修什麼法都自由發揮，沒收台灣民主，讓台灣國會恐香港化。

柯建銘說，1986年民進黨成立，而後民進黨成立黨團，民進黨在立法院的大小表決都是處於劣勢，在程序委員會更是被擋了好幾萬案，但他們沒有氣餒。

柯建銘表示，大家要勇敢論述，這是憲政時刻嚴肅的問題。他更舉邱吉爾在二戰時期國會演講所說，「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱，最後還是仍得面對戰爭」，儘管過去民進黨表決從未勝過，「我們依然要將手舉直」。

「現在是非常嚴肅的時刻，每天都走入深水區。」柯建銘說，現在的國會和以前不同，以前民進黨在野與朝小野大時期，表決也不曾成功，但至少立法院還有民主程序，能夠協商、能夠談，最後再表決，但是現在國民黨將所有程序全部沒收；未來非常險峻，國民黨無法沒收民心和民意，希望大家要團結，共同努力為台灣守住民主。

民進黨 國民黨 賴清德

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